Siena, pugno duro per chi supera la velocità: pannelli installati a Castelnuovo Berardenga

29 dicembre 2021 a

a

a

In provincia di Siena sono stati installati sul territorio comunale di Castelnuovo Berardenga cinque pannelli per il rilevamento della velocità, al fine di aumentare la sicurezza stradale nei pressi di alcuni punti sensibili, quali scuole e ingressi ai centri abitati. I pannelli sono alimentati da sistemi fotovoltaici e sono stati collocati in prossimità delle scuole primarie di Castelnuovo Berardenga e Quercegrossa, l’asilo nido di Monteaperti e all’ingresso dei centri abitati di Monteaperti (lato nord) e Quercegrossa (lato sud). Con gli stessi obiettivi di potenziamento della sicurezza stradale, è in via di completamento l’installazione della segnaletica relativa a possibili animali selvatici vaganti su tutte le strade di competenza comunale.

Il cardinale Lojudice contro i no vax: "Azioni maldestre e fataliste. Vaccinarsi è un atto d'amore"

“La messa in sicurezza delle strade che attraversano il nostro territorio - afferma il vicesindaco e assessore alla viabilità di Castelnuovo Berardenga, Alessandro Maggi - è stata una delle priorità fin dall'inizio del precedente mandato amministrativo e abbiamo promosso diversi interventi attingendo a bandi per il finanziamento di opere a tutela della viabilità, sia veicolare che pedonale. La collocazione dei pannelli alimentati da fotovoltaico è stata agevolata dalla collaborazione della Polizia provinciale, che ringrazio per la sensibilità e per il prezioso aiuto, anche tecnologico, che ha permesso di individuare fra i punti più sensibili l’ingresso ad alcuni centri abitati, oltre alle scuole”.

Ladri svuota-casse in azione a Natale, prese di mira quattro attività e la ludoteca

“I cinque pannelli di rilevamento della velocità - continua Maggi - si aggiungono a marciapiedi e attraversamenti pedonali realizzati in varie zone del capoluogo, a Casetta, Monteaperti, Ponte a Bozzone e presto anche a Quercegrossa; ad altri attraversamenti pedonali rialzati nei punti di maggior pericolo e a una serie di segnalatori di velocità adiacenti alle scuole già presenti per proteggere le fasce deboli della popolazione, come i bambini spesso accompagnati dai nonni”. “La sicurezza stradale - conclude l’assessore e vicesindaco - sarà presto potenziata ulteriormente con l'installazione di un’apposita segnaletica sul pericolo di ungulati lungo le strade comunali, sempre più presente a causa della crescita del numero di esemplari con conseguenti rischi per la viabilità”.

Due Mari, il lotto nove va a bando: svolta per l'ultimo tratto da raddoppiare della statale Grosseto-Siena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.