Due Mari, il lotto nove va a bando: svolta per l'ultimo tratto da raddoppiare della statale Grosseto-Siena

La fumata bianca è arrivata. Anas dà il via libera alla gara per il nono lotto della statale Grosseto-Siena, l’ultimo ancora in attesa. Il bando uscirà nelle prossime ore, rispettando la scadenza: la sua pubblicazione era prevista entro la fine nel 2021 e Anas rispetterà questo obiettivo.

Non è stato facile arrivare a tagliare il traguardo, fondamentale perché di fatto dà il via all’iter per l’ammodernamento degli 11.800 metri che vanno da Ornate, comune di Murlo, al bivio di Orgia, comune di Sovicille, tutti in provincia di Siena.

C’è almeno un anno e mezzo di ritardo sulle previsioni iniziali, secondo le quali il lotto sarebbe dovuto andare a bando entro il primo semestre del 2020. Poi la scadenza era stata via via posticipata, al secondo semestre del 2020, al primo semestre del 2021 e infine al secondo semestre del 2021, che si sta ormai concludendo. Il costo per l’ammodernamento era stimato in 162 milioni, ma la cifra potrebbe essere anche cresciuta in attesa del bando. Per la collettività è una spesa tutto sommato contenuta, 13,7 milioni al chilometro. Verrebbe da dire “solo”, considerando che il lotto quattro, l’altro che manca ancora da raddoppiare, ha un costo di 37 milioni al chilometro, in tutto 106, per i 2,84 chilometri da Civitella Marittima a Lanzo, in provincia di Grosseto.

Tornando al lotto nove, progettazione definitiva era stata completata il 20 novembre 2017, poi una richiesta di modifica del tracciato formulata dall’allora ministero dell’ambiente (oggi ministero della transizione ecologica), aveva portato a un’attesa di oltre un anno e mezzo: solo il 24 luglio 2019 il Cipe aveva dato il via libera. Che prevede quattro nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, 12 ponti su corsi d’acqua minori, tre cavalcavia e altrettanti sottopassi. In teoria, vista la tipologia del tracciato rispetto al maxi lotto e al ricordato lotto quattro, quelli maggiormente complessi dal punto di vista ingegneristico, una volta iniziati i lavori potrebbero scorrere in maniere più celere di quanto non sia successo altrove. Resta da capire quando arriveranno le ruspe: per un appalto pubblico di tale portata va considerato almeno un anno tra la pubblicazione del bando e l’assegnazione, con il conseguente inizio del raddoppio. Sempre che i ricorsi, prevedibili, non facciano restare intrappolato il lotto nove nelle maglie soffocanti della burocrazia. Per la terza volta.

