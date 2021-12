Migliaia di richieste per i tamponi, l'impegno della Usl e la riorganizzazione per eseguire gli esami

27 dicembre 2021 a

a

a

Come tutte le città italiane, anche le province di Siena, Arezzo e Grosseto sono alle prese con l'emergenza tamponi. Per eseguire un esame molecolare, che garantisce la positività o meno rispetto al Covid, occorrono giorni. La diffusione dei contagi (e quindi dei contatti diretti) ha fatto aumentare la richiesta in maniera esponenziale e l'Azienda Usl Toscana Sud Est si è trovata a dover fronteggiare un numero incredibile di richieste di esami molecolari. Inoltre prima e durante le festività sono stati centinaia e centinaia i cittadini che hanno effettuato tamponi antigenici (veloci) per trascorrere pranzi e cene con parenti e amici con maggiore serenità, ma ovviamente sono aumentati i positivi asintomatici che hanno scoperto di essere contagiati: ovviamente, più si cerca e più si trova.

I contagi da Covid esplodono, 730 in tre giorni. I ricoveri sono 16

"Tutto ciò - spiega l'Azienda Usl Toscana Sud Est in una nota - ha provocato un effetto a catena in tutta Italia e quindi anche in Toscana, con un peso difficilmente sostenibile anche in presenza di un incremento di quasi il 50 per cento dell’offerta di appuntamenti e l’adozione di tutte le risposte possibili, con il reclutamento del maggior numero di personale disponibile. Nonostante questo, le difficoltà più complesse devono ancora essere risolte e per questo l'Azienda Usl Toscana sud est ha predisposto una riorganizzazione del sistema di rilevazione, che in queste ore è sottoposta al confronto con la Regione Toscana".

Il cardinale Lojudice contro i no vax: "Azioni maldestre e fataliste. Vaccinarsi è un atto d'amore"

"Uno sforzo conseguente spiega ancora la Usl Toscana Sud Est - è stato richiesto anche al sistema di tracciamento, che ha dovuto fronteggiare una crescita esponenziale dei casi nell’arco di pochi giorni. Anche in questo caso l’Azienda ha predisposto un consistente rafforzamento della propria centrale di tracciamento, ma il tema è alla costante verifica della Regione anche in rapporto delle eventuali novità normative nazionali che in queste ore sono ipotizzate". Territorio in vista di una riorganizzazione, dunque, per cercare di rispondere alla domanda e arginare la diffusione del virus.

Jovanotti positivo al Covid. Lo annuncia sui social: "Buongiorno da me e dal mio virus"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.