Siena, il cardinale Lojudice contro i no vax: "Azioni maldestre e fataliste. Vaccinarsi è un atto d'amore"

Le feste di Natale rappresentano un momento che da sempre segna lo spirito di coesione della comunità senese. Abbiamo intervistato il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo della diocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino.

Papa Francesco ha parlato del mistero del Natale come “mistero di Dio che viene nel mondo attraverso la via dell’umiltà”.

“Da sempre il Natale celebra questo aspetto della religiosità. Perdipiù, Sua Sanità ha molto a cuore questo tema ed è sempre puntuale nel ricordarci l’importanza dell’umiltà. Mi ricordo, che quando fui ordinato vescovo, mi guardò dritto negli occhi e mi disse ‘Ti raccomando due cose: l’umiltà e i poveri’. Io non potei fare altro che accogliere queste parole, perché l’umiltà è la ricerca dei valori che ci circondano. È incredibile come Papa Francesco riesca sempre a riportarci al Vangelo: se i fedeli raccoglieranno questo appello nei loro cuori allora sarà un giovamento per tutta la comunità. Il cristiano, oggi, deve scegliere i suoi valori che sono amore e solidarietà, e deve riuscire a non farsi trascinare da alcuni gorghi della società contemporanea che mettono al centro il consumismo e i soliti disvalori”.

Ha parlato di povertà, la pandemia forse ha colpito duramente proprio gli ultimi. Qual è la situazione oggi? Chi è che oggi è più a rischio?

“Inutile mentire, la povertà è aumentata e in quelle sacche che già erano borderline sono nati i nuovi poveri. Chi prima sopravviveva, oggi non ce la fa. Noi, con la Caritas diocesana, collaborando attivamente col mondo del volontariato, della Misericordie e della Pubbliche assistenza, ma anche con le istituzioni, cerchiamo sempre di essere all’altezza. Non sempre saremo in grado di risolvere i problemi, ma quantomeno vogliamo dare una risposta dignitosa, vogliamo fare sì che nessuno resti da solo. Noi come Chiesa dobbiamo essere un baluardo, uno scoglio a cui aggrapparsi, un piccolo punto di riferimento per chi è in difficoltà. L’importante, da questo punto di vista, è non muoversi da soli: oggigiorno è importantissimo muoversi come una comunità coesa”.

Si sta per concludere un 2021 complesso. Che anno è stato per la Chiesa e che anno è stato per Siena e i senesi?

“Chiaramente si è trattato di un anno impegnativo, che ci ha visto ancora combattere col Covid e che ancora non possiamo cantare vittoria. La crisi ha colpito tutto il mondo, Siena compresa. È bello vedere come il bilancio sia di una presa di responsabilità totale da parte della nostra città, delle contrade e dei cittadini. Penso anche alla dolorosa scelta di non fare il Palio, una scelta difficile ma che si è resa obbligatoria: abbiamo rinunciato a qualcosa per il bene di tutti”.

Cosa ci ha insegnato la pandemia? Rimane qualcosa che ancora ci può insegnare?

“Questa è una considerazione che abbiamo fatto spesso. Non posso non constatare che qualcuno ha già accolto il giusto messaggio, mentre qualcuno sta solo aspettando che passi con azioni maldestre, con una visione del mondo quasi fatalista. Io, dal canto mio, non posso che sottolineare l’importanza delle azioni: la Pontificia accademia per la vita e la Commissione Vaticana per il Covid si sono espresse dicendo che vaccinarsi è un atto di amore. Il nostro pensiero, poi, si rivolge spontaneamente ai Paesi più poveri e a quello che noi possiamo fare per loro”.

Lei ha spesso sottolineato l’importanza del lavoro, soprattutto nei più giovani.

“Il lavoro è un argomento fondamentale oggi come oggi ed emerge nel dialogo generazionale. Noi, come generazione adulta, dobbiamo offrire qualcosa ai giovani che rischiano di trovarsi impastoiati nel mercato del lavoro. Siena ha la fortuna di essere ancora ‘benestante’, e che ancora oggi può offrire possibilità grazie all’indotto del turismo e alle grandi aziende. Il mio impegno su questa materia è costante, così come lo è il dialogo con tutti i sindaci della diocesi. Proprio negli ultimi tempi abbiamo affrontato la piaga sociale del caporalato e del lavoro grigio. Noi come Chiesa vogliamo fare tutto per mettere in luce determinate problematiche e aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro”.

Vuole fare un augurio?

“Certamente, il mio augurio va a tutta la comunità diocesana di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, ai fedeli e a tutte le famiglie. La speranza è che tutti possano vivere un Santo Natale di pace e di serenità”.

