Siena, Zanettin sul caso Rossi e la lettera a Fico del legale dei pm: "Mi vengono attribuite parole mai dette"

I pm di Siena del caso David Rossi contro la Commissione di inchiesta sulla morte dell’ex capo della Comunicazione di Mps. I pm si sono affidati all’avvocato Andrea Vernazza per rivolgersi direttamente, con una lettera, al presidente della Camera Roberto Fico. A quanto si apprende nella missiva si contesta in particolare il comportamento di alcuni membri della Commissione e la scelta di alcuni consulenti. In particolare nella missiva l’avvocato contesta alcune affermazioni o interviste rilasciate da alcuni componenti della Commissione, Luca Migliorino (M5s) e Walter Rizzetto (Fdi), e dallo stesso presidente Pierantonio Zanettin.

Morte David Rossi, i pm contestano la commissione. I magistrati si rivolgono a un avvocato

Nella lettera del legale, secondo il quale i lavori dovrebbero svolgersi nel principio della riservatezza, vengono segnalate a Fico le affermazioni rilasciate dal vicepresidente Migliorino in un video riguardo ai risultati dell’indagine della Commissione e alcune interviste rilasciate dal deputato Fdi Rizzetto a quotidiani. Nella missiva a Fico si fa poi riferimento alla partecipazione alla trasmissione televisiva Quarta Repubblica del presidente della Commissione parlamentare Pierantonio Zanettin. Durante la trasmissione, in cui si parlava dell’attività svolta dai magistrati della procura di Siena e delle dichiarazioni fatte dal colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante dei carabinieri del comando provinciale di Siena, il legale dei pm contesta a Zanettin di aver definito scandaloso l’operato degli stessi magistrati.

Morte David Rossi, Zanettin: "Operato dalla Commissione rispettoso del mandato della Camera"

"Per quanto mi riguarda, mi limito ad osservare che dai pm senesi mi viene attributo un giudizio virgolettato sul loro operato, che avrei espresso nel corso della trasmissione televisiva Quarta Repubblica nella puntata del 13 dicembre. È sufficiente rivedere il video della trasmissione, disponibile in rete, per capire che il virgolettato semplicemente non esiste. Direi che la cosa si commenta da sola" afferma all’Adnkronos Pierantonio Zanettin riguardo alla contestazione mossa dall’avvocato Andrea Vernazza. Di seguito pubblichiamo il video a cui si fa riferimento Zanettin.

