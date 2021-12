Siena, morte David Rossi: "Fico si farà garante del lavoro della Commissione", così Rizzetto all'avvocato dei pm

23 dicembre 2021 a

a

a

Ai pm di Siena del caso David Rossi, che si sono affidati all’avvocato Andrea Vernazza per rivolgersi direttamente, con una lettera, al presidente della Camera Roberto Fico, contestano il comportamento di alcuni membri della Commissione d'inchiesta che lavora sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps, dopo la risposta del presidente Pierantonio Zanettin arriva anche quella di Walter Rizzetto, componente anche lui della Commissione.

Morte David Rossi, i pm contestano la commissione. I magistrati si rivolgono a un avvocato

"Mio malgrado, pur mantenendo spesso il riserbo su queste vicende, mi trovo costretto a confermare, dopo le innumerevoli chiamate di stamani, la ricezione di una lettera che, indirizzata al presidente della Camera Roberto Fico, è stata poi a noi recapitata a firma dell'avvocato Andrea Vernazza. Ringrazio lo stesso per la premura e non capisco, in ogni caso, a che titolo scriva: sotto questo punto di vista non ho riscontrato chiarezza. Ho altresì ritrovato interessante chiarezza in alcuni passaggi della missiva per cui ritengo opportuno sentire il legale in Commissione. Infine reputo che il presidente Fico si farà sicuro garante della libertà di azione della Commissione stessa, sacrosanto fulcro su cui si basa il lavoro delle inchieste, almeno sino a prova contraria" ha dichiarato dichiara il deputato di Fratelli d'Italia.

Morte David Rossi, Zanettin: "Operato dalla Commissione rispettoso del mandato della Camera"

Probabile si attivi anche lo stesso Fico a controbattere. Sul fronte dei lavori sul caso della morte di David Rossi, la commissione riprenderà il 12 gennaio, con il confronto con la giornalista Susanna Guarino, mentre il giorno successivo è previsto il faccia a faccia con Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps.

Caso David Rossi, audizione fiume per Le Iene. L'attacco di Monteleone: “Allarmi rimasti inascoltati”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.