Siena, Zanettin sul caso David Rossi: "Operato dalla Commissione rispettoso del mandato della Camera"

Scontro aperto tra i pm di Siena del caso David Rossi e la Commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps. I pm si sono affidati all’avvocato Andrea Vernazza per rivolgersi direttamente, con una lettera, al presidente della Camera Roberto Fico. A quanto si apprende nella missiva si contesta in particolare il comportamento di alcuni membri della Commissione e la scelta di alcuni consulenti. Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione nel mirino dei pm, precisa e ribadisce in relazione alla nota dell'avvocato Vernazza "che l’attività fin qui svolta dalla Commissione che presiedo, è stata ed è pienamente rispettosa delle finalità dell’inchiesta stabilite nella delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione dello scorso 11 marzo, nonché dei canoni di legalità e legittimità, che più in generale presiedono l’operato delle Commissioni parlamentari d’inchiesta".

Tramite l’avvocato Andrea Vernazza i magistrati che indagarono sulla morte di David Rossi e sulle vicende di Montepaschi, hanno infatti scritto al presidente della Camera, Roberto Fico. Una lettera che contesta il lavoro della commissione d’inchiesta sul decesso del manager e in particolare, l’operato del presidente Piernantonio Zanettin, del vicepresidente Luca Migliorino e di Walter Rizzetto. I magistrati, Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonino Nastasi, hanno coinvolto il legale genovese con l’obiettivo di tutelarsi rispetto alle attività portate avanti dall’organismo parlamentare.

Un’azione che arriva a circa un mese di distanza dalla prima audizione, quella di Nastasi, prevista il 20 gennaio. Zanettin ha risposto immediatamente, ma probabile si attivi anche lo stesso Fico a controbattere. Sul fronte dei lavori sul caso della morte di David Rossi, la commissione riprenderà il 12 gennaio, con il confronto con la giornalista Susanna Guarino, mentre il giorno successivo è previsto il faccia a faccia con Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps.

