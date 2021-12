Siena, il Senato dice sì al Biotecnopolo. Montomoli: "Le risorse restino nel territorio"

23 dicembre 2021 a

“Ci saranno risorse importanti per il nostro territorio, questa è una buona notizia. Mi auguro che vadano nella giusta direzione”. Emanuele Montomoli, professore universitario, fondatore di Vismederi e uno dei massimi esperti a livello nazionale per affrontare l’attuale periodo di difficoltà legata alla pandemia, commenta così la notizia dell’approvazione, da parte della Commissione bilancio del Senato, dell’emendamento che porta alla costituzione del Biotecnopolo di Siena. Ora manca il via libera della Camera dei deputati, ma è poco più di un passaggio formale per fornire i crismi dell’ufficialità.

In termini pratici, si tratta di un finanziamento di 37 milioni per i primi tre anni (9 nel primo, 12 nel secondo e 16 nel terzo), poi la Fondazione riceverà 16 milioni l'anno dal Governo. Lo scopo è promuovere la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita, andando a favorire “anche in rete con altri soggetti nazionali - si legge nell’emendamento al Ddl di bilancio grazie al quale il progetto ha preso consistenza, - la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche focalizzate alla salute umana”. Membri fondatori dell’importante realtà sono il Ministero dell’economia e finanze, quello della salute e quello dell’Università e della ricerca, insieme all’Ateneo di Siena, il Cnr, la Fondazione Toscana life sciences, la Regione Toscana e gli enti locali della provincia, a cui viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

“Tutto questo - aggiunge Montomoli - deve aiutare e garantire lo sviluppo del nostro territorio dei prossimi anni, ma dobbiamo fare molta attenzione perché l'occasione potrebbe essere ghiotta per giochi di potere anche estranei a Siena. A mio avviso ci sono due punti cruciali: il primo è la tutela di chi, investendo, crea occupazione, il secondo è l’innovazione, che non vuol dire soltanto biotecnologie”.

Se il docente universitario indica la strada da seguire (e ciò che va evitato), totalmente entusiasta è la reazione alla notizia di Eugenio Giani, il presidente della Regione. “Un sentito ringraziamento - commenta - al deputato Enrico Letta per aver assunto l’iniziativa e per aver lavorato con determinazione a questo importante risultato. Il Biotecnopolo darà un contributo importantissimo per le funzioni che svolgerà, inserendosi in un percorso che ha maturato risultati significativi all’interno di un territorio già punto di riferimento per le biotecnologie, la farmaceutica e, più in generale, per le scienze della vita”.

