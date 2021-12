Siena, variante Omicron: cinquanta casi scoperti in cinque giorni. La situazione alle Scotte

Emanuele Giorgi 22 dicembre 2021 a

In provincia di Siena la variante Omicron corre. Ad spiegarlo è Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou senese: “Tra il 16 ed il 20 dicembre, sono stati sottoposti a screening 256 tamponi positivi, di questi circa 50 sono risultati positivi alla variante Omicron”. Il direttore ufficializza i dati ottenuti dal lavoro del “laboratorio diretto dalla professoressa Maria Grazia Cusi, che fa da riferimento per l’intera area vasta Toscana sud est”. Dei 50 tamponi positivi sottoposti a screening, e risultati positivi alla variante Omicron, circa l’80% proviene da Siena e provincia. “La variante Omicron è più contagiosa – prosegue Barretta – e ormai circola non solo nell’area sud est, ma in tutta la Toscana. Proprio per questo dovremo stare particolarmente attenti e aumenteremo i controlli alle Scotte. I nostri dipendenti, prima, venivano sottoposti a tamponatura periodica a distanza di 14, 10 e 7 giorni, a seconda del livello di rischio del reparto. A partire dal 23 dicembre, invece, passeremo a tamponi da effettuare ogni 10, 7 e 4 giorni. Uno sforzo in più, ma noi siamo disposti a fare tutto il necessario”.

“Al momento – aggiunge il dg dell’Aou senese – il numero dei ricoverati in degenza Covid alle Scotte oscilla tra i 30 ed i 40. Anche se in questi giorni abbiamo registrato un aumento dei contagi, dobbiamo vedere se tale incremento porterà a una crescita dei ricoveri e non è detto che ciò accada, ci sono tanti vaccinati. D’altro canto, rimane molto alta la percentuale di soggetti ricoverati non vaccinati”. “Al momento abbiamo circa una ventina di dipendenti – spiega Barretta – su oltre 3.000, risultati positivi al Covid. Di questi, 14 sono asintomatici, mentre la restante parte è paucisintomatica. Sicuramente, la notizia positiva è che le persone vaccinate, qualora contraggano il virus, lo fanno in una forma meno grave se non del tutto asintomatica. Il rovescio della medaglia è che ciò rende più difficile identificare i positivi”.

“Infine, un altro dato positivo – conclude Barretta – è che abbiamo somministrato la terza dose di vaccino alla quasi totalità dei nostri dipendenti. Sono rimaste fuori le persone che hanno contratto il Covid da meno di cinque mesi, soggetti che, come da disposizioni ministeriale, devono attendere per la terza dose. Infine, c’è anche una piccola parte di persone che non si è sottoposta alla terza inoculazione perché il proprio medico competente ha rilevato che fosse meglio evitare”.

