Siena, la Taverna del Capitano vince la puntata di 4 Ristoranti. Niccolò Moretti: "Grande emozione con chef Borghese"

“E’ stata una grande vetrina non solamente per il nostro ristorante, ma per tutta la città di Siena”. Niccolò Moretti ha dimostrato la qualità dell’attività della quale è proprietario e che nel territorio è nota e apprezzata. Uno dei programmi più seguiti della tv, Quattro ristoranti, ha fatto tappa nella città del Palio. E La Taverna del Capitano, della quale per l’appunto Moretti è il titolare, ha avuto la meglio sugli altri concorrenti. Noto è il format della trasmissione condotta dallo chef Alessandro Borghese, che gira l’Italia in ogni città, confronta quattro ristoranti dando voti su menù e qualità dei piatti, servizio e lavoro del personale, prezzo, location. La Taverna del Capitano ha vinto la puntata, nel corso della quale chef Borghese ha visitato e ha mangiato anche al Particolare, alla trattoria La Colonna e all’Osteria Le Sorelline. La puntata senese è andata in onda domenica sera su Sky Uno.

“E’ stata una esperienza meravigliosa” commenta Moretti. “A prescindere dal risultato, già è stato bello avere la possibilità di prendervi parte. Si tratta di una trasmissione bella e molto seguita. Credo francamente che a trarne giovamento non siamo solamente noi del ristorante ma tutta la città. Sono state veramente molto belle le immagini che la troupe ha girato a Siena e ha poi mandato in onda, mostrandole a tutto il Paese”. Sul sito internet di Sky si legge che “i piatti della Taverna del Capitano sono super tradizionali” e vengono poi descritte “le sale interne caratterizzate da volte a botte con mattoni rossi e tappezzate di quadri e fotografie che rendono omaggio al Palio e alle contrade”. Quella dello chef Borghese è stata una full immersion nella realtà senese. La puntata è stata registrata alcuni mesi fa, in primavera, per poi essere mandata in onda domenica.

“Questa trasmissione ha un’eco importante” commenta ancora Niccolò Moretti. “Siena e i suoi ristoranti ne escono molto bene. Chi ha visto la puntata si è fatto l’idea di una città nella quale si mangia assai bene”. E poi una cosa è partecipare e un’altra è addirittura vincere, come è avvenuto per la Taverna del Capitano: “Le emozioni che ho provato sono state forti e intense” afferma il proprietario. “Lo dico per me ma ovviamente per tutto lo staff, il lavoro che facciamo quotidianamente è importante ed è rivolto a tutti i nostri clienti. Mi ha colpito e mi ha fatto grande piacere, a tal proposito, il calore dei nostri clienti e delle persone che mi sono e ci sono amiche. Tanti si sono complimentati e felicitati con noi per il risultato che abbiamo ottenuto”. “Alessandro Borghese - conclude Niccolò Moretti - è una persona meravigliosa che sa metterti subito a tuo agio. E’ assolutamente alla mano. Non si tira mai indietro, abbiamo visto tante persone che gli hanno chiesto un autografo o un selfie e ha detto a tutti sì. Inoltre è certamente tanto competente in tutto ciò che fa”.

