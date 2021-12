Covid, Amiata in lutto per altri due decessi. Il messaggio del parroco di Abbadia San Salvatore

Mariella Baccheschi 21 dicembre 2021 a

a

a

Luminarie natalizie spente dalle 18 alle 19 ieri sera, lunedì 20 dicembre, ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, per esprimere vicinanza alle famiglie colpite da lutti provocati dal Covid, così come suggerito dal parroco don Giampaolo. Giornate tristissime di profondo cordoglio nel paese amiatino per la perdita di due concittadini, molto conosciuti e amati, i quali non ce l’hanno fatta a superare la polmonite da Covid e se ne sono andati a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A esprimere pubblicamente le proprie condoglianze alle famiglie sono stati il parroco don Giampaolo Riccardi e il comune, ognuno sulla propria pagina Facebook. In più il parroco ha scritto un toccante messaggio alla comunità, invitando per ieri, la data dei due funerali, a vivere la giornata di lutto nella sobrietà.

Il taxi di Zia Caterina accompagna i bambini al vaccino. Il punto sulla campagna

Non solo. “Questo nuovo evento - ha scritto - getta nello sconforto tutti noi e sembra allontanarsi sempre più la luce di questo lungo tunnel”. Non bisogna scoraggiarsi, però. Anzi: “desidero rivolgermi a ciascuno di voi, come fratello e pastore di questa comunità, a non perdersi d’animo, ma a combattere questa canaglia. Se lo slogan “Andrà tutto bene”, non ha avuto il suo effetto, se questa pandemia ci ha allontanati, se questa pandemia ha fatto emergere ancora di più le nostre fragilità, rancori, astio e chiusura, difronte alla morte di due nostri amici, gettiamo le armi della sconfitta e armiamoci di quelle della vittoria per onorare i nostri cari”.

Vaccinati i primi bambini: ecco come prenotare la dose e dove occorre andare

Don Giampaolo infine invita tutti ad assumere un atteggiamento di responsabilità, perché “mai più si ripeta la perdita dei nostri cari” e raccomanda di tenere viva la speranza. Avvicinandosi la notte di Natale, c’è inoltre chi propone di ricordare le vittime della pandemia, dedicando una fiaccola alla loro memoria. Dall’inizio della pandemia, secondo protezione civile e Regione Toscana, nel comune di Abbadia San Salvatore ci sono stati 15 decessi.

Alle Scotte il Covid costa 24 milioni l'anno. Ecco come sono stati spesi i soldi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.