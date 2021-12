Caso David Rossi, la procura di Genova apre un'inchiesta sui video. Il mistero della telefonata di Daniela Santanchè

Aldo Tani 21 dicembre 2021 a

L’inchiesta c’è, le ipotesi di reato non ancora. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per atti relativi a seguito del servizio di Non è l’Arena sul caso della morte di David Rossi, ex manager di Banca Mps. I magistrati si sono mossi in merito all’esistenza di sessantuno foto e due video che non sarebbero stati messi agli atti dagli inquirenti di Siena durante le indagini. Elementi portati all’attenzione della commissione che indaga sulla morte del manager, da parte dell’agente della Scientifica, Federica Romano. La poliziotta, nell’audizione del 25 novembre, aveva raccontato di essere entrata nell’ufficio del responsabile della comunicazione di Montepaschi poco prima dell’una di notte. Avrebbe immortalato la scena con scatti e filmati, ma nei fascicoli della procura risulterebbero soltanto sessanta immagini. Tra l’altro, rispetto al video iniziale girato dal vice-ispettore Livio Marini, il quadro complessivo della stanza risulterebbe differente.

L’azione dei pm liguri è arrivata in anticipo rispetto ai tempi previsti, perché l’apertura di un’inchiesta era stata ipotizzata una volta acquisita la documentazione inviata dalla commissione. Materiale relativo alle audizioni dell’ex comandante provinciale dei carabinieri, Pasquale Aglieco, del luogotenente Roberto Nesticò e dei rappresentanti della polizia, Marini, Romano e Federico Gigli. Al centro, il comportamento tenuto dai magistrati senesi nel corso del sopralluogo nell’ufficio di Rossi la sera del 6 marzo 2013, soprattutto secondo quanto rivelato da Aglieco. Parole che già oggi saranno messe a confronto con quelle del colonnello Rosario Mortillaro, adesso in pensione. Il carabiniere era una delle persone presenti durante il sopralluogo e il suo riscontro, basato su un’audizione che è stata interamente secretata, sarà importante per avere un ritratto più chiaro di quanto successo.

Un lavoro che proseguirà a Roma, quando è previsto il faccia a faccia con altri tre carabinieri. Anche loro saranno chiamati a fornire una versione dei fatti per supportare o meno la pista dell’inquinamento probatorio. Si tratta di Giuseppe Manichino, Edoardo Cetola e Marcello Cardiello. A differenza del loro collega, queste audizioni si svolgeranno inizialmente in modalità pubblica, per poi proseguire in un confronto privato. Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dai tabulati telefonici non emergerebbe alcuna risposta alla chiamata effettuata da Daniela Santanchè al telefono di Rossi. Questo elemento era stato portato alla ribalta sempre da Aglieco, che aveva indicato nel pubblico ministero Antonino Nastasi l’interlocutore. La parlamentare di Fratelli d’Italia aveva detto “qualcuno ascoltò la mia voce e non parlò”, mentre nel 2017 aveva dichiarato di non aver ricevuto risposta. La telefonata è agli atti per trentotto secondi, ma l’indicazione emersa dai registri è “libero-non risponde”.

