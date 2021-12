Morte David Rossi, l'avvocato Miceli: "Il telefono maneggiato più volte. Ora basta rimpalli tra procure"

Aldo Tani 20 dicembre 2021 a

a

a

In qualità di legale, è il braccio armato di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, e della figlia di lei, Carolina Orlandi. L’uomo che si muove tra le carte nel tentativo di riscrivere la storia del decesso dell'ex manager di Banca Mps. Per Carmelo Miceli un punto di impegno. Ora che la commissione parlamentare ha smosso le acque e in precedenza, quando il silenzio sul caso la faceva da padrone.

Avvocato Miceli, ha detto che non vuole un’inchiesta pro-forma. Cosa non la convince?

“Non vorrei che ci limitassimo alle frasi di circostanza. Da quello che ho capito, a Genova dovrebbero aprire un fascicolo. Vorrei che però non si perdesse di vista l’obiettivo. Ovvero comprendere le reali cause della morte di David Rossi”.

Quindi, un’indagine sui magistrati non serve?

"Il punto non è questo. Non ci soddisfa sapere perché hanno fatto questo o quello. In più alcuni reati ipotizzati sarebbero già prescritti. Di questa storia non ci si deve occupare per pezzettini. Vogliamo un’inchiesta complessiva. Noi non accordiamo alcuna credibilità a prescindere”.

Lei crede alle parole del colonnello Aglieco?

“Non si tratta di credere o non credere. Io baso il mio giudizio su atti concreti, come i documenti in mio possesso ma anche le foto della Scientifica ci dicono che rispetto all’inizio, ci sono profonde differenze. Noi abbiamo tabulati telefonici che ci dicono che il telefono di Rossi è stato maneggiato in più momenti”.

L'ex presidente Mps Mussari e il pm Nastasi davanti alla commissione sul caso David Rossi. Carolina Orlandi: "Riaprire indagini per omicidio"

I magistrati chiamati in causa, hanno già smentito il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco?

“Se è così, qualcuno ci deve spiegare come mai un alto ufficiale, in un’audizione integralmente pubblica, attacca l’unico pm (Antonino Nastasi, ndr) che non era messo in mezzo nella vicenda dei festini”.

I festini non sono l’unica pista alternativa su questo caso. Si è parlato di Ior, servizi segreti. Ci crede?

“Tutti sono concentrati sul movente. Noi ci limitiamo a dire che da quelle che sono le evidenze, i provvedimenti di archiviazione sono lacunosi. Va detto che la procura di Siena non ci ha mai negato un’istanza di riapertura”.

Si fida della magistratura di Siena?

“Noi continuiamo ad avere credibilità nella giustizia, tutta. Le nostre istanze siano vagliate da persone competenti e nel rispetto della legge. Crediamo che ci siano delle ragioni per cui la procura di Siena non sia competente ex art. 11. Ci piacerebbe che il procuratore generale della Cassazione individui il giudice, tenendo presente anche quello che ha fatto in precedenza Genova. Siamo stanchi del rimpallo tra procure, né crediamo che spetti alla commissione sostituirsi alla giustizia”.

La stupisce che il pm Nicola Marini sia ancora a Siena?

“Assolutamente sì”.

Ascoltando le audizioni in commissione d’inchiesta, cosa la ha colpita?

“Ci sono due video che non sono andati agli atti. Oppure le valutazioni enfatizzate di Carla Ciani. Mi risulta abbastanza palese che sia stato un giudizio sul caso basato su atti parziali. Una prova su tutte è il video del vicolo, che è stato estrapolato in maniera inopportuna”.

Morte David Rossi, la coach: "Nessuna percezione volesse suicidarsi"

Ha parlato con Carolina Orlandi della telefonata fatta a Rossi la sera del 6 marzo 2013?

“Certo e lei mi ha detto che non aveva bisogno di alcuna autoricarica per eseguire telefonate”.

Cosa si aspetta dalla perizia dei carabinieri?

“Non ho il contenuto del mandato che la commissione ha dato ai Ris, ma credo che possa essere una giornata importante per le informazioni che ne potrebbero derivare”.

L’intervento dell’Antimafia come lo valuta?

“Se la commissione intende eseguire degli accertamenti sulle dichiarazioni di Pittelli, credo sia giusto lo faccia. Per dovere di cronaca, io ne faccio parte, ma mi sono tenuto fuori dalle riunioni in merito a possibili interventi”.

Si è stupito dall’improvviso clamore mediatico?

“Non mi stupisce, ma mi rammarica. L’albero che cade fa sempre più rumore della foresta che cresce”.

Crede che la verità sia più vicina?

“No. Però posso dire che la verità delle archiviazioni non è quella reale. Voglio aggiungere che coloro che hanno bollato Antonella e Carolina come speculatrici e arriviste solo perché non si sono arrese, siano molto più criticabili”.

Morte David Rossi, Zanettin annuncia nuove audizioni e perizie: "Il 21 dicembre i Ris per fare test e simulazioni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.