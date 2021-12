Covid, a Siena ancora due morti. I ricoverati diventano 36 di cui 25 sono no vax

20 dicembre 2021 a

Due morti per Covid all’ospedale Le Scotte di Siena. Lo ha comunicato l’Aou Senese in un triste bollettino. Il virus fa ancora paura, come dimostrano non solo le morti ma i quattro nuovi ricoveri registrati dall’azienda. Così i pazienti in ospedale diventano 36, di cui nove in terapia intensiva, 24 nel setting di media intensità, tre in degenza ordinaria. Sette malati arrivano dalla Valdelsa, 18 dall’area Senese, nove da Amiata, Valdorcia e Valdichiana Senese, uno da Grosseto e uno da Cosenza. Meno di un terzo dei pazienti ricoverati, 11 su 36, sono vaccinati. Gli altri 25 malati, invece, non hanno ancora ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino. Nella fascia 19-34 anni tre ricoveri, di cui un vaccinato; nella fascia 35-49 anni sette ricoveri, di cui due vaccinati; nella fascia 50-64 anni dieci ricoveri, di cui un vaccinato; nella fascia 65-79 anni otto ricoveri, di cui due vaccinati; tra gli over 80 otto ricoveri, di cui cinque vaccinati.

Alto il numero di nuovi positivi in provincia di Siena: sono 96, per i quali sono stati effettuati 830 tamponi. Ben 20 comuni hanno almeno la positività, con Siena che ha 21 nuovi contagi accertati. Questa la situazione negli altri territori comunali: Asciano 4, Buonconvento 3, Casole d’Elsa 1, Castellina in Chianti 1, Castelnuovo Berardenga 10, Chianciano Terme 3, Colle Val d’Elsa 5, Gaiole in Chianti 2, Montalcino 3, Montepulciano 4, Monteriggioni 5, Monteroni D'Arbia 10, Poggibonsi 8, Radicofani 1, San Gimignano 1, San Quirico d’Orcia 2, Sovicille 5, Sinalunga 6, Torrita di Siena 1. Le persone positive nel complesso sono 817.

