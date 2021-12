Siena, a Castelnuovo Berardenga morte improvvisa di Rolando Sabbatini. Aveva 74 anni

20 dicembre 2021 a

A Castelnuovo Berardenga, nei giorni scorsi è venuto a mancare Rolando Sabbatini, 74 anni, noto ristoratore che per decenni aveva svolto questo ruolo nell’attività di Casetta. Rolando era nato e cresciuto nel suo locale, di proprietà di famiglia già dai suoi nonni. Negli anni da negozio alimentare era divenuto prima bar e poi anche ristorante. Sabbatini sin da giovanissimo aveva lavorato nell'azienda. Un malore improvviso non gli ha purtroppo lasciato scampo. Grande sgomento, incredulità e dolore nella famiglia, nei fratelli e nei nipoti e in quanti in tutti questi anni hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo per le sue qualità.

