Banca Mps, le paure per il taglio dei dipendenti: "Il governo si attivi per tutelare l'occupazione"

Aldo Tani 19 dicembre 2021 a

a

a

Gli occhi sono tutti per l’Europa. Quelli del management di Banca Mps, ma anche quelli delle sigle sindacali, che dopo l’approvazione del Piano strategico 2022-2026, attendono delucidazioni dalle autorità competenti per capire cosa riserverà il futuro per i dipendenti. A partire dal numero di uscite, che dovrebbero riguardare non meno di quattro mila persone. Nel documento i risparmi previsti sul personale sono 275 milioni entro il 2024 e lo stesso arco temporale è probabile sia utilizzato per gli esuberi. “La valutazione finale e compiuta potrà essere data solamente quando si saranno espresse sia la Banca centrale europea sia la Dg Competition, che potrebbero chiedere ulteriori interventi sulla banca – ha affermato Franco Casini, segretario generale della Fabi - Per quanto riguarda le circa 4.000 fuoriuscite di personale, ribadiamo i due principi cardine, ovvero la volontarietà dei pensionamenti e dei prepensionamenti oltre che un congruo numero di assunzioni come sempre avviene nel settore bancario. Non saranno accettate nuove penalizzazioni sui salari né altre forme di solidarietà”. Parole in linea con quelle espresse da Alessia Silvestri, segretaria generale della First Cisl di Siena: “Il nuovo piano industriale della Banca non dovrà far ricadere sul personale il taglio dei costi, bensì dovrà essere un piano di rilancio e di prospettiva, necessario all’intero sistema-paese. Ciò non potrà prescindere dal prolungamento del termine di permanenza dello Stato nel capitale della banca; dalle garanzie sul risanamento; dalla ricapitalizzazione e rilancio del Gruppo Mps; dal mantenimento del marchio e dell’integrità societaria e organizzativa del gruppo senza inutili svendite, a totale salvaguardia dei livelli occupazionali; dalla conservazione dell’attuale insediamento storico della banca e della sede legale e Direzione generale su Siena”.

Mps, ok dal Cda al piano strategico: aumento di capitale da 2,5 miliardi e uscite volontarie entro il 2024

Sempre sul fronte Cisl, visto però da una prospettiva nazionale, il piano ha generato anche ottimismo. “Quanto approvato dal Cda di Mps presenta alcuni aspetti sicuramente positivi – ha evidenziato il segretario generale Riccardo Colombani - Positiva anche l’intenzione di focalizzare l’attenzione sulle famiglie e piccole e medie imprese e il mantenimento del complessivo perimetro del gruppo. È necessario però che il coinvolgimento riguardi anche lo sviluppo del Piano: la valorizzazione dei lavoratori deve costituire davvero la leva strategica più importante. Il nostro auspicio è che la Dg Comp e la Bce diano al più presto il via libera senza sostanziali modifiche: questa è la strada per mettere Mps nelle condizioni di competere ad armi pari con gli altri gruppi”.

L'ex presidente Mps Mussari e il pm Nastasi davanti alla commissione sul caso David Rossi. Carolina Orlandi: "Riaprire indagini per omicidio"

Le sigle sindacali hanno rilasciato anche una nota a titolo unitario, focalizzata sul confronto avuto venerdì sera con l’ad Guido Bastianini. “Nulla di certo è emerso dall’incontro – recita il documento - e, a pochi giorni dalla scadenza dei termini ancora non ufficialmente prorogati dalla Ue per la permanenza del Mef nel capitale, permane la forte preoccupazione delle scriventi organizzazioni sindacali per la prospettiva futura del Gruppo Mps e delle sue lavoratrici e lavoratori”. I sindacati hanno quindi rivolto un appello al Governo, azionista di maggioranza, tramite il Tesoro, di Montepaschi: “È altresì doveroso che si attivi velocemente a tutti i livelli per il definitivo risanamento e rilancio della Banca. In assenza quindi di contenuti specifici e certi”, il Coordinamento delle Rsa Banca Monte dei Paschi di Siena spa. “ha nuovamente ribadito all’amministratore delegato che la sostenibilità sociale per le lavoratrici e i lavoratori del nuovo piano industriale rappresenterà l’aspetto da cui non si potrà prescindere”.

Mps, processo d'Appello agli ex vertici sui derivati: in 1.400 si costituiscono parte civile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.