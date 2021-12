Unistrasi, Montanari annuncia: "Bagni misti anche per i transgender"

Emanuele Giorgi 15 dicembre 2021 a

All’Università per Stranieri di Siena arrivano i ‘bagni inclusivi’. La novità, presentata dal rettore, Tomaso Montanari, ha come obiettivo la massima integrazione tra gli studenti. Inclusività è stata da sempre la parola chiave del rettore Montanari sin dal suo insediamento. “I bagni inclusivi nascono dalla sensibilità dei nostri studenti – spiega – e dal nostro programma di mandato elettorale. Noi ci siamo impegnati a diventare un’università pronta a combattere contro ogni diversità ed ogni diseguaglianza. Tenere insieme la diversità e la lotta alle diseguaglianze è fondamentale: sono due facce della stessa medaglia che troppo spesso viaggiano separatamente”. “A volte, la sensibilità ai temi della libertà personali e dell’identità di genere non si accompagnano – prosegue il rettore – a quelli dell’eguaglianza sociale. Al contrario, il nostro pensiero è che si parli di un’unica battaglia: quella dell’articolo 3 della Costituzione del pieno sviluppo della persona umana”. È da specificare che i bagni inclusivi saranno alternati con le classiche toilette suddivise per genere in modo da mettere a proprio agio tutti gli studenti, in particolare le ragazze o gli studenti che, provenendo da altre nazioni, potrebbero avere una sensibilità diversa verso questo tema.

Per Tomaso Montanari sta per arrivare il suo primo Capodanno da rettore dell’Università per Stranieri di Siena. “Sono stati due mesi intensissimi, in cui la nostra Università si è dimostrata più vitale e carica per il futuro che mai. Io sono profondamente soddisfatto ed il mio bilancio personale è entusiasmante”. “Adesso – continua ancora Montanari – siamo in procinto di approvare il bilancio consuntivo e di previsione”. Sul tipo di lavoro che gli si presenta davanti, l’accademico storico dell’arte è sicuro: “Continueremo nel solco che è stato tracciato dal mio predecessore, il professor Pietro Cataldi. Abbiamo già dato seguito ad alcune delle sue direttive, come quelle sul linguaggio più inclusivo (una volta si parlava di professore e dottore anche per le donne, mentre adesso si utilizzano i termini professoressa e dottoressa) o quelle sui consigli ristretti a cui possono partecipare, come uditori, tutti i membri della comunità”.

Sulla possibilità di trasportare queste istanze anche sulla didattica, il rettore glissa: “Sicuramente sono tante le idee che abbiamo in cantiere, ma proprio perché siamo una comunità non posso anticipare nulla di mia iniziativa”. Il rettore è stato impegnato ieri mattina nell’incontro col professor Stefano Mancuso, svolto nel plesso universitario di piazza Carlo Rosselli. Qui, nell’aula magna, il professore di arboricoltura dell’Università degli studi di Firenze ha tenuto una lezione dal titolo ‘Il pianeta delle piante’. Lo stesso professore Mancuso ha illustrato: “Abbiamo tanto da imparare dalle piante, in primis a vivere in comunità e comprendere che la sopravvivenza della specie è il primo obiettivo di tutti gli esseri viventi”.

