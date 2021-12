Morte David Rossi, Quarta Repubblica: "Nuovi e inquietanti dettagli". Il servizio sulle rivelazioni del colonnello Aglieco

14 dicembre 2021 a

"Emergono nuovi e inquietanti dettagli su come si sono mossi gli inquirenti nelle ore successive alla morte di David Rossi". Del caso che da otto anni scuote la città di Siena, si è tornata ad occupare anche Quarta Repubblica, la trasmissione di Rete 4 condotta da Nicola Porro. Ampio spazio alle novità sulla morte dell'ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, che perse la vita precipitando dalla finestra del suo ufficio. Un caso archiviato come suicidio ma che continua a sollevare dubbi su dubbi. Durante la trasmissione si è parlato a lungo delle verità che stanno emergendo a seguito del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta, in particolare da quelle rivelate dall'audizione di Pasquale Aglieco, colonnello dei carabinieri, allora responsabile dell'Arma nella provincia di Siena.

Aglieco non solo ha raccontato che era presente nell'ufficio di David Rossi durante la prima perlustrazione degli inquirenti, ma anche cosa è avvenuto e i particolari di cui fino ad ora nessuno era a conoscenza, se non coloro che quella sera erano all'interno della stanza. Nel servizio mandato in onda durante Quarta Repubblica è stata ricostruita la drammatica notte della morte di David Rossi, poi i riflettori sono stati puntati proprio sui nuovi dettagli, definiti "inquietanti".

"A svelare i nuovi particolari - ha spiegato il servizio di Alessandro Gilardino - in cinque ore di deposizione spontanea davanti alla Commissione, è stato il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco". Quarta Repubblica ha ribadito che Aglieco non è stato mai ascoltato dai pm, che è stato tra i primi ad arrivare davanti al corpo senza vita di Rossi e a identificarlo. "Aglieco ha raccontato di essere entrato nella stanza di Rossi insieme a ben tre pm: Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonio Nastasi. E che proprio Nastasi si sarebbe seduto sulla sedia di Rossi e avrebbe acceso il computer, muovendo il mouse con una penna. Poi Aglieco sostiene che uno dei tre pm avrebbe preso il cestino della carta straccia per svuotarlo sulla scrivania. C'erano dei fazzolettini sporchi di sangue e dei bigliettini. Pratiche, stando alla versione di Aglieco, quantomeno inconsuete e inopportune che determinerebbero una evidente contaminazione della scena del crimine. E non basta - continua il servizio di Gilardino - perché Aglieco racconta anche che mentre si trovava nella stanza con i tre pm, il telefono di David Rossi è squillato un paio di volte". Nel servizio è stata mandata in onda la voce di Pasquale Aglieco nel momento in cui ha raccontato della telefonata della parlamentare Daniela Santanchè, a cui rispose proprio Nastasi.

