Siena, Borghi (Lega) sulla morte di David Rossi: "Indagini, superficialità a tutti i livelli. Come se ci fosse fretta di chiudere"

Economista, membro della commissione che indaga sulla morte di David Rossi e figura di riferimento della Lega. Sono passati pochi giorni dalle dichiarazioni eclatanti dell'ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, Pasquale Aglieco, e Claudio Borghi non ha ancora smaltito lo stupore per quanto sentito.

Onorevole Borghi, le parole del comandante Aglieco hanno fatto scalpore. E' un nuovo inizio per il vostro lavoro e per l'intero caso Rossi?

"E' un po' tutta la commissione a essere una rivelazione. Quella di Aglieco ha fatto rumore, ma in tutte le audizioni sono venute fuori sorprese. Soprattutto è emerso che persone che avevano cose da dire non sono mai state ascoltate. E' allucinante".

Ci sono anche due filmati dei quali non se ne sapeva nulla. Non pensa siano troppi i misteri?

"Mi viene da dire che per un normale incidente automobilistico forse si sarebbero fatti più rilievi. L'impressione è che ci fosse fretta di chiuderla questa vicenda. Meno persone si sentivano e meglio era".

I racconti di Aglieco l'hanno sorpresa?

"La premessa è che siano necessari i riscontri, anche se non vedo il motivo per cui dovrebbe mentire. Posso comprendere l'imprudenza di una persona, ma in quell'ufficio c'erano tre pubblici ministeri e un alto ufficiale dei Carabinieri. Da commissario mi sto vedendo delineare un teatro che non è normale".

Il pm Antonino Nastasi non era il titolare dell'indagine. Non trova strano che lui sia al centro del sopralluogo?

"Lo abbiamo fatto notare anche ad Aglieco, quando ci ha detto chi aveva chiamato. Capisco il pm di turno (Nicola Marini, ndr), ma gli altri, che si occupavano delle vicende di Banca Mps, non c'entravano. Sta emergendo un quadro molto differente da quello di partenza. Direi che questa commissione servisse".

L'onorevole Rizzetto ha detto che ha avuto pressioni per non fare la commissione. A lei è accaduto?

"No, forse sarà che la fama del mio carattere mi precede. Se mai accadesse, dopo due secondi lo renderei pubblico".

A breve deciderete se inviare gli atti a Genova e al Csm. La Procura ligure ha già indagato sul comportamento dei pm senesi. Può cambiare qualcosa?

"Quando è venuto da noi il procuratore Ranieri Miniati, mi sembra siano emersi dei punti poco chiari. Mi sembra che la questione sia stata trattata in maniera superficiale a tutti i livelli. Dopo il lavoro fatto dalla commissione, credo sarà difficile considerare cosa di routine quel tipo di inchiesta".

Aglieco si è detto convinto del suicidio di Rossi e ha definito normale il modo di procedere dei pm. Tutto regolare secondo lei?

"Lui ritiene anche che sia normale appostarsi fuori da San Macuto per aspettare un testimone".

Se il comandante avesse mentito, che succede?

"Sarebbe un grosso problema per l'Arma dei Carabinieri. Va detto che un po' di riscontri già ce l'abbiamo. Io, durante l'audizione, ho telefonato alla Santanchè. Lei mi ha detto 'nessuno ha parlato, ma qualcuno ha risposto, anche se sentivo il vuoto".

Vi hanno creato problemi queste dichiarazioni pubbliche?

"Se l'intento era quello di accendere i riflettori su una commissione che andava sottotraccia rispetto all'informazione nazionale, ci è riuscito. Lui però voleva parlare solo dei festini. E' stata la commissione a portarlo a queste dichiarazioni".

Chiamerete subito Nastasi?

"Ora abbiamo in programma la perizia e poi Mussari. Intanto queste tappe".

Cosa si aspetta da Mussari?

"Niente, ma lo dicevo anche prima di altre persone sentite e poi è venuto fuori di tutto. Lui sa ogni cosa di Banca Mps e credo anche del caso Rossi. Però finora non ha mai parlato".

Crede alle piste parallele su Ior e servizi segreti?

"Non escludo niente".

Cambiando argomento, su quanto accaduto a Banca Mps negli ultimi tempi che ne pensa?

"La banca è ancora in piedi e io che era contrario a una svendita sono contento. Anzi, probabilmente vedremo anche degli utili".

Che ne sarà di Montepaschi?

"A me piacerebbe che tornasse a essere la banca dei toscani. Io vorrei una banca a servizio dei cittadini, senza ricorrere al gigantismo bancario".

Cambierebbe il management?

"Quello attuale mi sembra meglio di quello del passato".

Con Draghi e Franco è in buone mani Mps?

"Sicuramente sanno di cosa si parla. Sarebbe bello che qualche volta qualcuno ammettesse anche gli errori fatti nel passato".

Picchi e Corsi hanno speso parole importanti per la ricandidatura di Luigi De Mossi come sindaco. Vale anche per lei questa continuità?

"I sindaci uscenti devono sempre essere considerati il punto di partenza".

