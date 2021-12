Siena, muore all'improvviso Luca Mugnaini. Profondo cordoglio a Gaiole in Chianti

13 dicembre 2021 a

Profondo cordoglio a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, per la scomparsa di Luca Mugnaini, 55 anni, morto, improvvisamente. In una nota il Comune segnala che Mugnaini “era dipendente del Comune di Gaiole, ma, forse, era più il Comune a dipendere molto da lui”. Così lo ricorda il sindaco Michele Pescini: “Ti dobbiamo tanto. Te lo deve tutta la nostra comunità per aver tenuto strette nelle tue mani le chiavi simboliche del nostro paese. Per averlo vissuto intensamente lasciando un segno profondo. Ogni piccolo paese, ogni vera comunità è fatta di persone ognuna differente dall’altra, riservate, aperte, partecipi. Generoso è il termine che ha contraddistinto te".

"Sempre pronto - continua il sindaco - a rispondere a chiunque e a qualunque ora, magari accompagnando quel brontolio di sottofondo che aumentava le certezze in chi aveva bisogno di te. Non è mai stato il pick up di servizio a individuarti come punto di riferimento dei cittadini che ti vedevano arrivare, perché non avevi bisogno dei gradi sulla spallina per organizzare ogni giorno il lavoro dei tuoi colleghi con l’attenzione e il senso di appartenenza che tutti ti riconoscono".

"L’amore per il tuo, per il nostro paese ti ha sempre spinto a dare il massimo, con il sorriso sulle labbra, rendendo evidente a chiunque il legame indissolubile che oggi non è scalfito. Mancherai proprio a tutti, ma ci dà sollievo pensare che troveremo un pezzetto di te in noi e, soprattutto, nelle nostre future generazioni, privilegio di quei bambini che hanno incrociato i tuoi sorrisi e la tua amicizia ogni giorno, seduto sullo scuolabus pronto ad accompagnarli a casa. Servirà tempo perché la tristezza si trasformi in gratitudine - conclude il sindaco Pescini - in riconoscenza per averti avuto accanto. Buon viaggio Luca”. Nella giornata di domenica si sono tenuti i funerali di Luca Mugnaini.

