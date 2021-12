Morte David Rossi, il fratello Ranieri: "Scena del crimine inquinata Dopo otto anni lo sa tutta Italia"

Carlo Pellegrino 13 dicembre 2021 a

a

a

"Quello che ha detto il colonnello Aglieco noi lo sappiamo da otto anni. Adesso lo sa tutta Italia: la scena del crimine è stata inquinata”. Ranieri Rossi, il fratello di David, ex manager di Bnca Mps, morto per essere precipitato dalla finestra del suo ufficio, lo avevo detto prima della sua audizione: “La commissione d’inchiesta deve ascoltare le persone giuste, qualche nome lo farò anche io”. Adesso il lavoro dei parlamentari sembra davvero aver imboccato una strada nuova. “Nella lista di persone che ho consigliato di sentire – afferma – c’erano alcune che la commissione aveva già ascoltato, altre che avrebbe chiamato, altre che non conosceva. Ma no, Aglieco non c’era. Sapevo quello che ha detto il colonnello, però non avevo idea che sarebbe stato lui a dirlo come non potevo conoscere la persona che aveva toccato le cose”.

Migliorino: "Molte pecche nelle indagini sulla morte di David Rossi. Ma ora forse c'è chi non riesce più a tenersi dentro i segreti. Scopriremo la verità"

“Avevamo una certezza che è stata confermata – aggiunge Rossi - il primo filmato girato nella stanza di David e le foto messe agli atti non corrispondono. Questo vuol dire che la scena del crimine è stata inquinata: non mi pare normale”. Ranieri Rossi si rallegra che finalmente qualcuno abbia raccontato aspetti nuovi. “C’è da chiedersi perché stando ai verbali Aglieco non si trovasse neppure lì – sospira il fratello di David – se si dovevano cercare delle prove è difficile averle trovate dopo che gli oggetti sono stati spostati, questo mi fa dire che la seconda indagine è stata peggio della prima”.

Morte David Rossi, la telefonata di Santanchè: "Qualcuno mi rispose restando in silenzio, poi buttò giù"

Aglieco, nella sua audizione, ha definito il pm “padrone della scena del crimine”. “Fino a un certo punto – osserva Ranieri Rossi – Rizzetto e Migliorino sono sobbalzati sulla sedia quando lo hanno sentito e vale lo stesso per me. Se il magistrato dovesse aver sbagliato lo accetterei, l’errore è umano. Quello che non capisco è il perché non voler accettare spiegazioni diverse da quella che è considerata la verità”. Ranieri Rossi si era definito “moderatamente ottimista” prima di incontrare i deputati. E adesso? “Ora lo sono di più – risponde – stanno facendo bene, portando alla luce elementi nuovi. Noi siamo sempre a disposizione, lasciamoli lavorare”.

Morte David Rossi, l'affondo di Renzi: "Scandalo senza fine, il pm è lo stesso di Open"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.