Monte Amiata, la neve è arrivata: oggi aprono gli impianti. Piste aperte sui due versanti

12 dicembre 2021 a

a

a

Con la perturbazione nevosa delle ultime ore c’è quasi un metro di neve sulla Vetta dell’Amiata e gli operatori annunciano l’apertura delle piste fin da oggi. Campo scuola Jolly e Panoramica, campo scuola Vetta e quasi sicuramente Canalgrande. “Finalmente sia apre”, esultano gli impiantisti della società Isa (versante grossetano), che negli ultimi giorni hanno lavorato la neve caduta dal cielo e quella prodotta artificialmente, per sistemare le piste e renderle pronte per il Natale, senza immaginare che avrebbero potuto anticipare il fatidico giorno già alla seconda domenica di dicembre. Prevista, infatti, l’apertura della seggiovia Macinaie e dello skilift Jolly. Mentre sul versante senese la società Ais ha informato che, per risalire al campo scuola, funzionerà in località Pianello Vetta la parte del tapis roulant che non è stata danneggiata dai recenti atti vandalici. E che il battipista era operativo sui tracciati e il personale stava spalando arrivo e partenza della seggiovia Cantore.

La messa di Natale torna a mezzanotte. Il cardinale Lojudice: "Attenzione per le norme anti Covid"

La giornata di ieri insomma è servita per mettere a punto l’intero sistema, dalla viabilità alla agibilità dei tracciati, dopo una notte in cui la neve abbondante e il forte vento avevano causato la caduta di piante e rami sia sulle strade di accesso alla montagna, sia sulle piste da sci. Apertura della stazione sciistica, pertanto, solamente oggi, salvo problemi tecnici, sempre in agguato. La intensa nevicata era cominciata nel pomeriggio di venerdì, fino la mattina presto di ieri. Settanta i centimetri di neve ai poli Contessa, Macinaie, Cantore e Marsiliana, ottanta-novanta in Vetta. Ieri mattina, praticamente, impossibile salire in Vetta da entrambi i versanti, con transitabilità consentita solamente a coloro che dovevano raggiungere il posto di lavoro - le strutture ricettive sono aperte - o erano impegnati nelle operazioni di ripristino o di messa in sicurezza.

Umbria, auto bloccata dalla neve: intera famiglia soccorsa dai vigili del fuoco – Corriere dell'Umbria

x 1 / 3

Ad Abbadia San Salvatore per vigilare sulla chiusura della provinciale, fino le ore 13, sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e provinciale. Gli operatori delle società degli impianti, invece, sono potuti uscire con i battipista - ha riferito il portale AmiataNeve - per verificare lo stato delle piste, degli impianti, eseguire la battitura dei tracciati e delle piazzole di arrivo e partenza di seggiovie e sciovie. Anche il paese di Abbadia San Salvatore è stato interessato da una abbondante nevicata, tanto è vero che è stata rinviata a nuova data anche la partita di calcio in programma tra Amiata e San Miniato per impraticabilità del campo da gioco.

Tir bloccato a causa della neve. A Forca di Presta servono i vigili del fuoco e il trattore di un privato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.