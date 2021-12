Morte David Rossi, la telefonata di Santanchè: "Qualcuno mi rispose restando in silenzio, poi buttò giù"

Aldo Tani 12 dicembre 2021 a

a

a

“Ebbi l’impressione che qualcuno mi rispose, restando in silenzio”. Secondo l’ex comandante provinciale dei Carabinieri, Pasquale Aglieco, quella persona era il pm Antonino Nastasi. Dall’altro capo del telefono c’era la senatrice di FdI, Daniela Santanchè, che aveva chiamato David Rossi la sera del 6 marzo 2013. Quando prova a contattarlo, il manager è già cadavere nel vicolo di Monte Pio, ma per l’agente, davanti alla commissione che indaga sulla morte del responsabile della comunicazione di Banca Mps, quella telefonata non è caduta nel vuoto. Un elemento mai emerso, mentre era nota la chiamata della parlamentare, che secondo i tabulati, dura trentotto secondi. “Ricordo che quel giorno lo chiamai almeno due volte - ha detto Santanchè al Giornale –. Una telefonata in effetti fu strana. Tanti squilli a vuoto, poi ebbi l’impressione che qualcuno mi rispose, restando in silenzio. Poi buttai giù”.

Caso David Rossi, Monteleone de Le Iene: "Audizione sconvolgente, Aglieco si è contraddetto"



Una versione differente rispetto a quella fornita nel 2017 dalla stessa senatrice, durate una diretta televisiva: “Ricordo molto bene quella sera e ricordo molto bene di aver telefonato a David Rossi. Ma è da escludere che io abbia ricevuto una risposta”. Aglieco, nel corso dell’audizione, non ha fatto accenno all’utilizzo di guanti o altri strumenti utili a preservare la scena del crimine. Anche il telefono, secondo la ricostruzione del carabiniere, sarebbe stato preso senza precauzioni e con il rischio di compromettere le impronte.

Morte David Rossi, Zanettin: "Atti da inviare ai pm di Genova, gravi le dichiarazioni di Aglieco"



I commissari, dopo queste rivelazioni, hanno chiesto ad Aglieco se quello era il giusto modo di procedere. “Il pubblico ministero è signore e padrone della scena del crimine - ha replicato con fermezza il carabiniere -. Se decide di spostare una bottiglia o rispondere ad una telefonata poi non è che deve fare una relazione per giustificare a se stesso quello che ha fatto. Lui ne risponde al giudice”.

Morte David Rossi, l'affondo di Renzi: "Scandalo senza fine, il pm è lo stesso di Open"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.