Brindisi in Comune tra i 17 capitani delle contrade: "A un 2022 di nuovo con il Palio"

Calici in alto per un brindisi di Natale carico di significati e di speranze per un 2022 che riporti a Siena le sue tradizioni e il Palio. I capitani delle diciassette contrade, venerdì 10 dicembre, si sono dati appuntamento presso la sala delle Lupe di Palazzo pubblico per un aperitivo con l’amministrazione comunale in vista delle imminenti Festività.

Dopo due anni senza la terra in Piazza, tutti hanno concordato sull’esigenza di trovare le giuste misure per aggirare gli ostacoli della pandemia da Covid, se ancora saranno troppo stretti, e tornare a respirare l’atmosfera della Festa. A tal riguardo, il sindaco Luigi De Mossi ha inviato una richiesta di creazione di un protocollo calibrato sui ritmi e la tradizione del Palio e il Governo si è preso l’impegno di valutare seriamente tale opzione.

