Morte David Rossi, fu il pm Nastasi a rispondere al telefono del manager Mps

10 dicembre 2021 a

a

a

La notte della morte di David Rossi, il pm Antonino Nastasi rispose ad una telefonata della parlamentare Daniela Santanchè, arrivata proprio sul cellulare dell'allora manager della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena. E' emerso nella parte finale dell'audizione di Pasquale Aglieco, ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, allora comandante provinciale di Siena. Otto anni dopo la morte di Rossi, emerge che Aglieco poco dopo la tragedia era nell'ufficio del manager, insieme al pubblico ministero Nastasi, che il magistrato rispose alla telefonata della parlamentare e che l'allora comandante provinciale dell'Arma non sapeva che un suo carabiniere aveva consegnato al fratello di David il portafoglio del manager, senza procedere al sequestro e a una eventuale analisi.

Caso Rossi, Walter Rizzetto: "Dubbi profondi sulla morte di David"

La telefonata. Nastasi rispose mentre era nell'ufficio di David Rossi. E' stato Luca Migliorino, parlamentare del Movimento 5 Stelle, a chiedere ad Aglieco se il telefono di David Rossi aveva squillato mentre lui e il pm erano all'interno dell'ufficio. La risposta di Aglieco è stata chiara. Secondo lui arrivarono due chiamate, una del giornalista di Tommaso Strambi e un'altra della parlamentare Daniela Santanchè. Rispetto alla prima i suoi ricordi sono stati "inquinati" dal fatto che ha ascoltato l'audizione di Strambi che proprio davanti la commissione ha raccontato che provò a chiamare Rossi. Più nitida la seconda telefonata: "Mi sembra di ricordare che a rispondere fu il dottor Nastasi. Gli avrà solamente detto che era il pubblico ministero...". Migliorino però incalza l'ufficiale dei carabinieri: è normale che si risponda ad un telefono in una circostanza del genere? Aglieco: "Francamente non lo so, perché non è previsto da nessuna parte né sì né no. Se sia opportuno forse...".

Morte David Rossi, Migliorino: “Alcune cose lasciano imbarazzati”

Migliorino spiega che dai tabulati si evince che la telefonata con Santanchè durò 38 secondi. Aglieco: "E quindi vuol dire che ci ha parlato il dottor Nastasi. Le avrà detto che era il pubblico ministero e che...". Migliorino lo interrompe: "Peccato che in nessuna relazione è stato riportato che aveva risposto a Santanchè". Aglieco a quel punto spiega che secondo la legge "il pubblico ministero è signore e padrone della scena del crimine. Se decide di spostare una bottiglia o rispondere ad una telefonata poi non è che deve fare una relazione per giustificare a se stesso quello che ha fatto. Lui ne risponde al giudice, quando fa la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio, racconterà quello che è successo. Il giudice vedendo i tabulati potrebbe contestare". Secondo l'ufficiale dei carabinieri Nastasi era il titolare dell'inchiesta e quindi non era tenuto a dire che aveva risposto. Ma Migliorino incalza: "Però ha toccato il telefono. E se uno voleva prendere le impronte digitali su quel telefono, è stato normale toccarlo?". Aglieco allarga le braccia.

Clicca qui per il video dell'audizione di Aglieco

Il portafogli Nella parte finale dell'audizione all'ex comandante dei carabinieri di Siena viene chiesto se è stato normale che un militare abbia recuperato il portafoglio di David Rossi e lo abbia consegnato al fratello prima dell'arrivo della Scientifica. "No - è la risposta - E' avvenuto?". Migliorino: "Se è stato un carabiniere gliel'avrebbe dovuto dire?". E anche in questo caso Aglieco è netto: "Sì, secondo me non lo avrebbe nemmeno dovuto fare, visto che non era la nostra la scena del crimine". L'ufficiale risponde ancora una volta sì quando gli viene domandato se a suo avviso il portafogli doveva essere sequestrato e spiega anche che eventualmente andava esaminato.

Morte David Rossi, il fratello Ranieri: "Emersi altri due filmati di cui non si sapeva l'esistenza. Riesumazione? La sconsiglierei”

L’ex comandante provinciale dei carabinieri, che aveva chiesto lui stesso di essere ascoltato dalla commissione parlamentare d’inchiesta, nel corso della deposizione, ha spiegato di essere arrivato in vicolo di Monte Pio, “dopo aver comprato le sigarette in piazza Matteotti e aver seguito una volante della Polizia”. La sua presenza è testimoniata dalle dichiarazioni dall’agente di polizia, Livio Marini, ma come ha fatto notare Migliorino, “non esistono altri riscontri”. L'ufficiale ha quindi raccontato di aver accompagnato i magistrati nel sopralluogo dell’ufficio del manager: “Quando siamo entrati, il pm Nastasi si è posizionato sulla sedia di Rossi e ha iniziato a inquadrare la scena, poi con una penna ha rovistato nel cestino, prima di rovesciarlo sul tavolo”. Dichiarazioni che hanno un po’ sorpreso i commissari, ma Aglieco ha definito questo modo di procedere “abbastanza rituale”. Ha aggiunto di aver osservato le operazioni, non intervenendo: “I rilievi sono stati fatti solo dai magistrati. Per me comunque quello non era un sopralluogo. Quello è stato fatto dopo dalla Scientifica”. Migliorino gli ha chiesto dei bigliettini, ma il militare ha detto di non ricordarsi dove erano stati messi: “Non era la mia indagine ed ero un po’ distratto. Comunque sarebbe stato grave intromettersi”.

Morte David Rossi, "Dal suo telefono nessuna chiamata" rivela la dipendente Tim

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.