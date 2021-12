Siena, arrivano trenta milioni per il Polo delle scienze della vita

Gennaro Groppa 10 dicembre 2021 a

a

a

Trenta milioni di euro verranno stanziati dallo Stato italiano per la nascita del Biotecnopolo a Siena. Si parla di scienze della vita e questa era stata una delle promesse fatte durante la campagna elettorale delle suppletive, voto che ha portato il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, alla Camera dei deputati. Lo stesso Letta ha ribadito più volte che Siena potrà diventare un hub nazionale nel settore delle scienze della vita. Per una volta, una promessa fatta per ottenere voti sta per essere mantenuta. “Allo scopo di promuovere la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle scienze della vita - si legge in un emendamento nel Ddl bilancio - è istituita la Fondazione Biotecnopolo con sede a Siena”. Il disegno di legge che ora passerà dal voto delle due Camere. La Fondazione, costruita a partire dalle competenze specifiche esistenti nell’ecosistema senese delle scienze della vita “favorisce, anche in rete con altri soggetti nazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell’ambito delle applicazioni biotecnologiche focalizzate alla salute umana”. Membri fondatori sono il Mef, i ministeri della Salute e dell’Università e della ricerca, l’Università di Siena, il Cnr e la Fondazione Toscana life sciences, ai quali viene attribuita la vigilanza. Per la costituzione, viene dunque autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2022. La notizia non può che essere salutata con gioia e soddisfazione nell’ateneo senese.

La Civetta regina dei tabernacoli. Ma è festa per tutti i bambini

Rettore Francesco Frati, a cosa servirà questa nuova Fondazione Biotecnopolo di Siena?

"Si tratta di un’iniziativa che era stata annunciata nel corso dell’ultima campagna elettorale per le suppletive. L’intento è quello di andare a potenziare l’ecosistema delle scienze della vita. Si tratta di un finanziamento straordinario, ci sono tanti attori coinvolti nel progetto, ognuno dei quali sarà chiamato a fare la propria parte. L’obiettivo è andare a sviluppare ulteriori progetti di ricerca congiunti partendo ovviamente da competenze di altissimo livello".

Come agirà questo ente?

"E’ prematuro dirlo, non abbiamo ancora gli organi statutari, ci sarà un cda. Avremo certamente la volontà di dare vita ad un’attività di ricerca importante e innovativa. E ci immaginiamo anche nuove persone al lavoro e occupate in questo settore. Sicuramente verranno cercate persone con grandi competenze che possano fornire il loro contributo".

La cifra stanziata, pari a 30 milioni di euro, quanto può essere rilevante per dare vita alla Fondazione?

“Si tratta certamente di una buona iniezione di risorse. Un incentivo per continuare a lavorare in questa direzione. Immagino che una parte del lavoro sarà poi sempre quella di partecipare a bandi e reperire nuove risorse".

Alle Scotte vaccino per i bambini a rischio. Ecco come e chi sono i medici che se ne occuperanno

Da rettore come ha salutato questa notizia?

"Con grande entusiasmo. Si tratta di una opportunità per valorizzare le competenze già presenti ed esistenti e al contempo per reperirne altre. Credo che questo sia il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni pensando sempre al successo dell’intero ecosistema".

Per una volta si dà seguito ad una promessa fatta in campagna elettorale

"Aspettiamo il voto del parlamento, ma se questo progetto andrà a termine possiamo dire che sarà una promessa mantenuta".

Ciò confermerebbe che le scienze della vita saranno il settore del futuro per il territorio senese.

"Io questa cosa la dico da tempo. Ma ormai quello delle scienze della vita è già il settore della Siena del presente e merita di essere ulteriormente rafforzato e valorizzato. Devo dire che le istituzioni cittadine ci hanno sempre puntato. Le scienze della vita hanno già un valore e una rilevanza pure sul piano economico ed occupazionale per questo territorio".

Fuggono dal centro di accoglienza con il super green pass falso. Scoperti dalla polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.