Siena, con il super green pass falso fuggono dal centro di accoglienza. Scoperti dalla polizia

09 dicembre 2021 a

a

a

L’entrata in vigore del super green pass ha portato a un netto giro di vite nei controlli sulle restrizioni finalizzate alla lotta alla pandemia da Covid 19 da parte delle Forze dell’ordine. Che si sono addirittura imbattute in chi la certificazione ce l’aveva, ma falsa. E’ il caso di tre stranieri, tra cui un minorenne che sono stati fermati e denunciati dalla polizia di Stato. Viaggiavano su un pullman che da Roma era diretto a nord. Il tutto si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì, 7 dicembre.

Scritte omofobe, partono le denunce. Gli autori scoperti grazie alle telecamere

I tre sono saliti a bordo del mezzo nella capitale mostrando al controllore il green pass, ma appena si sono accomodati, togliendo il cappuccio che copriva loro la testa, al conducente sono venuti dubbi sulla loro identità, così a Siena, ovvero alla prima fermata, ha chiamato la polizia. Gli agenti delle volanti della Questura hanno raggiunto l’autista nei pressi della stazione e fin dai primi accertamenti è emerso che i soggetti in questione erano richiedenti asilo che si erano allontanati da un centro di accoglienza in Sicilia. I riscontri, tramite fotosegnalamento e rilievi delle impronte da parte della Scientifica, hanno consentito di verificare che i dati riportati nei certificati non corrispondevano alla vera identità.

Abusi sessuali e botte alla figlia. L'uomo si difende dalle accuse: "Non è mai accaduto"

Questo conferma l’alto livello di attenzione da parte di chi è deputato a mantenere l’ordine e far rispettare le regole. La stessa attenzione messa in campo anche dai vigili urbani di Siena. “Gli agenti del Comune - spiega l’assessore alla sicurezza e alla Municipale Clio Biondi Santi - stanno mettendo in pratica quanto concordato nella riunione con tutte le forze dell’ordine, con ottimi risultati anche in un’occasione di grande affollamento come il Mercato nel Campo. Non posso rivelare i numeri delle infrazioni, perché trasmessi alla Prefettura, ma i senesi si stanno comportando molto bene”. Da dati ufficiosi, sono stati effettuati oltre 400 controlli, con nessuna multa.

Arrestato corriere della droga. Sequestrati sei chili e mezzo di cocaina per un valore di 700 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.