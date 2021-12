Siena, la messa di Natale torna a mezzanotte. Il cardinale Lojudice: "Attenzione per le norme anti Covid"

Gennaro Groppa 08 dicembre 2021 a

“Le luminarie sono sempre un tocco di gioia e di felicità. Ricordo quando ero ragazzo e nei quartieri di Roma bastavano quattro luci accese nel periodo natalizio a dare un senso di festa. Si tratta ovviamente di un aspetto esteriore ma comunque importante”. A Siena c’era anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, che ha pronunciato queste parole, insieme al sindaco Luigi De Mossi alla cerimonia di accensione delle luminarie natalizie. “L’augurio che formulo ai senesi – ha detto il cardinale – è quello di poter vivere le feste in modo sereno. Quest’anno potremo tornare a celebrare la tradizionale Santa Messa di Natale a mezzanotte e non ci saranno problemi di distanziamento, vista la vastità del Duomo. Nelle chiese, poi, c’è sempre il massimo rispetto per le norme anti Covid”.

Quest’anno tutte le luci di Natale sono state accese contemporaneamente, alla presenza del presidente dell’associazione Centro storico città di Siena, David Chiti, che ha curato l’allestimento e che gestisce le iniziative natalizie. Applausi al momento dell’accensione, con le autorità che hanno scelto di fermarsi e di vivere tale momento da piazza Tolomei, laddove compare la scritta che chiude la Divina Commedia “A riveder le stelle”.

Molto apprezzate le luminarie dedicate a Dante Alighieri, in città ne sono state posizionate anche alcune dedicate a Federigo Tozzi. “Il riferimento a Dante ci pareva opportuno, è un omaggio doveroso – il commento del sindaco De Mossi – Questa città continua ad essere un esempio di comunità in tutte le sue forme, avete visto come abbiamo reagito nel periodo del Covid”. Attimi di paura però ieri sera per una donna che è rimasta agganciata al trenino elettrico. Solo spavento, per fortuna. La donna è stata trascinata per alcuni metri ma senza finire a terra. Sul posto sono giunti i soccorsi, i carabinieri e la polizia municipale.

