Siena, Confesercenti e Confcommercio: "Il super green pass è giusto, non ci spaventa"

Emanuele Giorgi 07 dicembre 2021 a

a

a

Ieri, lunedì 6 dicembre, è stato il fatidico giorno del certificato rafforzato. Rispetto al normale green pass. La versione super è riservata ai vaccinati con due dosi o a chi è guarito dal Covid. Il super green pass è richiesto per accedere a tutti i bar e ristoranti al chiuso, per andare al cinema, a teatro, allo stadio, alle cerimonie pubbliche, alle feste e anche in discoteca. Una misura che comunque non spaventa i commercianti, come spiega Leonardo Nannizzi, presidente provinciale di Confesercenti Siena: “Ancora è troppo presto per rilevare gli effetti di una misura del genere. Al momento, al termine della prima giornata, non avuto alcuna criticità o problema particolare. Quello che però posso dire è che siamo già tutti attrezzati al meglio per affrontare questa nuova situazione”.

Monoclonali, stoccata di Rappuoli: "Ritardo colpa di altre regioni. Terza dose? Copertura molto più lunga"

“Noi, come Confesercenti – prosegue – siamo sempre stati favorevoli a ogni strumento che ci aiuti a tornare alla normalità, sia quella lavorativa che quella extra”. I commercianti, d’altro canto, sono tra i pochi che dovranno effettivamente richiedere il super green pass: “Il nostro augurio, ovviamente – spiega – è che non si crei una percezione sbagliata della cosa. Stiamo entrando nel periodo natalizio, da sempre un periodo delicato. Lo scorso anno, in questa fase, i contagiati ed in generale tutti i numeri, erano molto peggiori; quindi, la speranza è che le persone tornino ad avere fiducia nel futuro. D’altro canto, sappiamo che gli aumenti in bolletta e l’inflazione che avanza colpiscono la capacità di spesa delle famiglie”.

Bretella stradale elimina i tir a Costalpino. Il progetto del Comune: nuova arteria devierà il traffico che da anni soffoca la frazione.

Di parere simile anche Daniele Pracchia, direttore di Confcommercio Siena, che spiega: “Abbiamo pochissimi dati sugli effetti di questa misura, dopotutto un solo giorno non basta a tirare delle somme. Le attività commerciali sono state adeguatamente informate e preparate”. “Rispetto allo scorso anno – prosegue – quando avevano le chiusure a zone o addirittura il lockdown, la situazione per noi è molto migliore: se il green pass scongiura questo rischio ben venga in tutte le sue forme. Ormai siamo al secondo anno di covid e l’esperienza ci aiuta molto: c’è maggiore consapevolezza su come muoversi e come comportarsi”. “Il super green pass non ci spaventa – conclude Pracchia – anzi, al contrario penso che potrebbe restituire ancora più fiducia ai clienti. Soprattutto in un momento delicato come questo è fondamentale restituire, o quantomeno provarci, tranquillità. La tranquillità di poter lavorare ai commercianti e ai consumatori quelli di potersi muovere. Già adesso, col Mercato nel Campo, abbiamo registrato buoni numeri in termini di presenze da fuori Siena. Non abbiamo registrato nessun problema ma solo la soddisfazione da chi ha partecipato”.

Siena-Grosseto, lotto nove ancora bloccato. La burocrazia tiene fermi i lavori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.