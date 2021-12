Siena-Grosseto, lotto nove ancora bloccato. La burocrazia tiene fermi i lavori

Carlo Pellegrino 07 dicembre 2021 a

Quasi due anni e mezzo dopo, tutto tace. Non c’è ancora luce in fondo al lotto nove della strada statale Siena-Grosseto, del quale si sono perse le tracce dal 24 luglio 2019, giorno in cui il Cipe approvò la modifica al tracciato richiesta dall’allora ministero dell’ambiente (oggi ministero della transizione ecologica). Due anni e mezzo di silenzio. La progettazione definitiva di questo scampolo di Due Mari, in realtà, era già stata completata il 20 novembre 2017. Negli 11.800 metri che vanno da Ornate, comune di Murlo, al bivio di Orgia, comune di Sovicille, sembra tutto intrappolato nell’infinita burocrazia che stritola ogni appalto pubblico. Non è un lotto particolarmente complesso. La stima per il costo dell’ammodernamento è di 162 milioni: sembra una cifra astronomica, in realtà costa appena 13,7 milioni al chilometro. Per farsi un’idea il lotto quattro, l’altro che manca ancora da raddoppiare e il più caro (in proporzione) dell’intera strada statale 223, ne costa quasi il triplo: 37 al chilometro (106 milioni stimati per i 2.840 da Civitella Marittima a Lanzo, in provincia di Grosseto).

Tornando alla provincia di Siena e al lotto nove, una prima previsione di Anas, a quanto pare esageratamente ottimistica, prevedeva che il raddoppio potesse andare a bando nel primo semestre del 2020. Poi si è passati al secondo semestre del 2020, successivamente al primo semestre del 2021. Per carità, la pandemia non ha aiutato, ma il tempo passa e nulla accade. Adesso Anas fa sapere che il bando dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno: per capire se questa nuova data sarà quella giusta o ci sarà il quarto slittamento non servirà attendere molto. Non ha aiutato neppure l’inserimento della Due Mari nelle opere commissariate dal Governo e ritenute strategiche. Si sapeva peraltro che i poteri speciali conferiti al commissario Massimo Simonini, amministratore delegato e amministratore delegato di Anas, poco avrebbero accelerato l’iter di un’opera che è incompiuta nei fatti ma non sulla carta, visto che i soldi per completare il raddoppio ci sono. Non basta il commissariamento, insomma, per liberarsi dalle maglie soffocanti delle carte, dei permessi, delle autorizzazioni e degli imprevisti, una costante anche per la statale Grosseto-Siena. Basti pensare che vent’anni fa, a inizio raddoppio, il primo lotto alle porte del capoluogo maremmano restò bloccato per mesi dopo la scoperta di alcuni resti romani nei pressi di Nomadelfia, che costrinsero gli ingegneri all’ennesima – e costosa – variante in corso d’opera.

Non resta che aspettare, quindi. Per il lotto nove, certo, ma anche per ciò che manca nell’agognato ammodernamento di 63 chilometri e mezzo che sembrano non finire mai. Se alle risaie gli automobilisti piangono, certo non ridono neppure sotto la galleria di Casal di Pari, andata a bando il 6 agosto per il complesso intervento di riqualificazione del vecchio tunnel, che prevede una spesa di 35 milioni. Là, tra le colline al confine tra le province di Grosseto e Siena, si circola a doppio senso di marcia soltanto sulla nuova galleria aperta con il maxi lotto, dal 28 marzo 2018: due anni e mezzo dopo, con 540 giorni previsti per la conclusione dei lavori non ancora assegnati, nella migliore delle ipotesi si è a metà del guado. Non mancano i dubbi neppure per il ricordato e costosissimo lotto quattro, assegnato il 17 settembre 2020 ma sul quale non si è ancora vista una ruspa. La modifica al “piano di utilizzo terre e rocce da scavo” richiesta dal ministero della transizione ecologica è stata approvata appena due mesi fa: l’inizio del cantiere vero e proprio era previsto a breve. A breve ma non troppo, evidentemente.

