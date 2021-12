Siena, bretella stradale elimina i tir a Costalpino

Gennaro Groppa 06 dicembre 2021 a

a

a

Una bretella stradale per Costalpino. Opportunità per le contrade (che potranno creare un ampliamento fino al 50% della superficie edificata, a prescindere dalla disciplina di intervento, purché il tutto sia compatibile con il contesto edilizio storico), possibilità di intervenire nelle valli verdi del territorio comunale senese, alcune nuove strutture di vendita, opere pubbliche, una sburocratizzazione che consentirà un ampliamento degli spazi per attrezzature e servizi pubblici, come ad esempio per l’azienda ospedaliera, senza più alcun limite di superficie o dimensionale. Il piano operativo di Siena, recentemente approvato dal consiglio comunale, è questo e molto altro. Tra i progetti di maggiore rilevanza previsti nel piano operativo c’è, ad esempio, la previsione della nuova strada nella frazione di Costalpino, un progetto di cui si sente parlare da molti anni, ma che fino a questo momento è sempre rimasto una grande incompiuta. Parliamo di una zona piuttosto popolosa nel territorio comunale senese, nella quale la via di comunicazione principale è proprio a ridosso di numerose abitazioni.

San Miniato cambia volto: in piazza della Costituzione nascerà un anfiteatro

Gli abitanti di Costalpino si trovano quindi quotidianamente a dover convivere con un intenso traffico, anche di mezzi pesanti, che peggiora la loro qualità della vita e che genera ovviamente pure problematiche di sicurezza. Molti, negli anni, sono stati gli incidenti avvenuti su questa arteria stradale. L’amministrazione comunale intende dare una risposta a queste problematiche andando a prevedere la realizzazione di una nuova strada, che alleggerisca dunque il traffico e risolva la criticità e i rischi di incidenti. “Da tempo infatti – commenta a questo riguardo l’assessore comunale con delega all’urbanistica, Francesco Michelotti – i residenti della frazione chiedono che si alleggerisca il traffico veicolare e che si metta in sicurezza la frazione, purtroppo interessata anche da mezzi pesanti. Pertanto abbiamo inserito all’interno del piano la realizzazione di una bretella, una vera e propria deviazione dalla strada 73 Ponente, che permetterà di direzionare il traffico fuori dalla frazione; è prevista una traiettoria che attraverserà il terreno circostante”.

L’assessore Michelotti descrive ancora il progetto e afferma: “Nella parte finale della frazione è stata prevista una rotonda, mentre per la parte bassa è allo studio una soluzione veicolare adeguata per la distribuzione del traffico. Questo progetto, risolutivo per le criticità legate al traffico veicolare, richiederà un piano attuativo che l’amministrazione valuterà nelle prossime settimane, anche in relazione al piano triennale delle opere pubbliche”.

Ingorgo sulla regionale 71 a Castiglion Fiorentino fa scoprire furgone rubato a Chiusi: è andato in avaria



Il Comuna di Siena è stato il primo capoluogo toscano ad approvare il piano operativo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 65 del 2014. Uno strumento, ha commentato Michelotti, “più agile e più snello che permette di avere norme chiare per lavorare sul patrimonio edilizio esistente e che al contempo consente di dare vita a nuovi interventi. E’ una sfida vinta, è il disegno operativo della città almeno per i prossimi cinque anni che darà la possibilità di stare al passo con lo sviluppo andando anche ad agganciare i progetti del Pnrr”.

Rimane l’amaro in bocca per l’esclusione dal documento del parcheggio nelle vicinanze di Porta Romana (“Un progetto al quale tenevamo molto”, ha commentato l’assessore), del quale si era parlato a lungo, tuttavia c’è la soddisfazione per la sinergia pubblico-privato che caratterizza questo piano operativo: “Abbiamo previsto – dice Michelotti – che tutti i nuovi interventi di trasformazione, le nuove costruzioni che interesseranno la nostra città debbano essere sempre accompagnati da opere pubbliche. Si crea quindi un parallelismo importante, con il diritto alla nuova costruzione il privato avrà l’onere di realizzare un’opera pubblica a favore della collettività. Questa è la filosofia con la quale lo abbiamo voluto contraddistinguere. Si tratta quindi di uno strumento urbanistico che persegue sempre l’interesse pubblico anche nelle singole previsioni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.