Siena, aste milionarie: tocca ancora a La Suvera. Sesto tentativo di vendita per il relais: prezzo di 8 milioni e 196 mila euro

Gennaro Groppa 06 dicembre 2021 a

a

a

E’ stata messa in calendario per il prossimo 21 dicembre la nuova asta giudiziaria per il relais La Suvera di Casole d’Elsa. Il prezzo per poter acquistare la dimora storica del sedicesimo secolo, che negli ultimi anni è stata un’attività ricettiva di pregio, è di 8 milioni e 196 mila euro, fissato dall’istituto delle vendite giudiziarie di Arezzo e Siena. Ogni rialzo minimo dovrà essere di 100 mila euro. Sarà il sesto tentativo di vendita ma questa volta, rispetto a quanto accaduto in passato, il prezzo della base d’asta non è stato ribassato rispetto al tentativo precedente, datato 20 ottobre. Il primo fu nel dicembre del 2019, allora ad un prezzo base quasi doppio e pari a 15 milioni e 811 mila euro.

Mulino Bianco, asta deserta per la vendita del casale: la data del prossimo tentativo



Si tratta di una dimora cinquecentesca che ancora oggi conserva affreschi e arredi storici di estremo pregio, tanto che sulla struttura c’è un vincolo del ministero dei beni culturali. Il compendio immobiliare è stato comunque nel tempo ristrutturato e restaurato per adeguarlo allo svolgimento dell’attività ricettiva alberghiera con classificazione a cinque stelle. Consta di un edificio principale (ex villa papale) al cui interno sono stati ricavati sfarzosi locali ricettivi oltre a varie sale che mantengono lo stile dell’epoca fine ottocentesca. Al piano seminterrato della villa è stata ricavata una zona spa e relax con vasche idromassaggio e ampi spazi per massaggi e trattamenti. Il grande piazzale d’ingresso unisce la ex villa pontificia con la chiesa, l’adiacente ex fattoria, le ex scuderie. Intorno ci sono altri edifici, come la ex casa del giardino dei limoni e la ex oliviera che vanno a formare un piccolo borgo. Si ammirano anche un parco settecentesco di giardini all’italiana con piante di limone, un boschetto di lecci e un laghetto per una superficie complessiva di 5 mila metri quadrati. Limitrofi al parco sono presenti tre manufatti adibiti rispettivamente a forno, deposito e ripostiglio del laghetto. Il complesso è dotato di un parcheggio confinante con una pineta, di un campo da tennis e di una piscina riscaldata con terrazze e solarium.

Il prezzo per acquisire la dimora storica rimane alto, ma la struttura dovrà prima o poi trovare un investitore che possa darle e garantirle un futuro. La speranza è che presto possa riaprire questo albergo che è destinato ad ospitare una fascia alta di visitatori. Chissà che a quattro giorni dal Natale un investitore o una società non decida di farsi un regalo andando ad acquistare il relais scommettendo su un suo rilancio.

Acquista mobili all'asta ma li riconsegna a chi erano stati sequestrati

A cifre inferiori sono in vendita all’asta, sempre all’istituto delle vendite giudiziarie di Arezzo e Siena, anche altre strutture alberghiere della provincia senese. Il primo febbraio sarà all’asta l’albergo di Ponte a Macereto, nel territorio comunale di Monticiano: prezzo base di 902 mila euro e rilanci a 10 mila euro. Il complesso è costituito da tre edifici con un totale di 63 camere con giardini, piscina, bocciodromo, campo da tennis, parcheggi, resedi, sala congressi, bar e ristorante.

A Chiusdino sono in vendita case coloniche con mulino, terreni e fabbricati adibiti ad attività di agriturismo e ristorazione in località Molino delle pile; l’asta è in programma l’8 febbraio, prezzo base di 831 mila euro.

Molto più alta la cifra richiesta per la villa, poderi e terreni alla Piana di Buonconvento: 7 milioni e 950 mila euro. Asta l’11 gennaio. Si tratta di una tenuta agricola comprendente numerosi fabbricati e terreni per una dimensione complessiva di circa 400 ettari, nelle immediate vicinanze del centro abitato di Buonconvento. La fattoria La Piana comprende una villa padronale d’epoca, il cui nucleo originario risale al tredicesimo secolo, di pregio architettonico e con un parco circostante impreziosito da pini secolari e viali di cipresso, cappella, casa del fattore, granaio ed officina. Altre unità poderali sono sparse all’interno del compendio immobiliare e sono tutte raggiungibili o dalla strada comunale o da strade interpoderali, ad eccezione del podere San Buco, che rimane più isolato. I terreni agricoli sono tutti coltivati a seminativo (farro, grano, orzo, girasole e cereali in genere); l’intera area è delimitata ad est dal fiume Arbia e si trova nelle vicinanze della linea ferroviaria Buonconvento-Siena.

Tre opportunità, infine, nel territorio comunale di Monteriggioni, con aste che si terranno il 13 gennaio. A San Martino è in vendita un magazzino di 1.281 metri quadrati con spogliatoi, bagni, uffici, sala e resede: prezzo base 697 mila euro. In strada del Casone è disponibile un opificio di 4.500 metri quadri con bagni, uffici e reception: prezzo a base d’asta 1 milione e 124 mila euro. In strada di Gabbricce all’asta un capannone con opifici, depositi, uffici, mensa: il prezzo è fissato in 1 milione e 596 mila euro.

Arezzo, Del Tongo: va deserta l'asta per l'immobile e anche quella per il marchio. Nel 2022 altri tentativi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.