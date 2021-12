Siena, allarme Covid sull'Amiata. Tanti i bambini risultati positivi al tampone

Mariella Baccheschi 04 dicembre 2021 a

Nella provincia di Siena il numero di nuovi contagi da Covid 19 è confortante rispetto ai giorni scorsi. Sono stati 25 quelli comunicati dalla Asl Toscana Sud Est nel bollettino di venerdì 3 dicembre, ma ora a preoccupare è la zona del Monte Amiata. I risultati dei tamponi eseguiti nel comune di Abbadia San Salvatore indicano che il numero dei casi di infezione è ancora in crescita. Sono state ufficializzate altre undici infezioni da Covid, che unite alle 67 del giorno precedente, hanno raggiunto quota 78 casi di positività. Molti dei quali sono bambini di scuola primaria e in qualche caso di alunno di scuola secondaria di primo grado. Un dato non indifferente considerato che stiampo parlando di un comune di circa 6mila abitanti.

Nella giornata di ieri, venerdì 3 dicembre, il comune di Abbadia San Salvatore ha corretto il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che purtroppo salgono a tre e non si limitano a un solo un paziente, come era stato precedentemente riferito. E 227 sono le persone in quarantena fiduciaria (dato del 2 dicembre). Nel territorio comunale di Radicofani, invece, la situazione è in miglioramento. Nel bollettino di ieri un solo nuovo caso positivo, si tratta di un alunno della scuola primaria, che ha fatto predisporre alla Asl i tamponi per le prime tre classi del plesso scolastico.

Sette invece le persone che si sono negativizzate. Il numero complessivo dei positivi è di 20+2. Due persone sono ospedalizzate da tempo e non erano nel numero degli attuali positivi. In totale, dunque, i casi attuali sono 22 casi. Mentre le guarigioni sono state trenta. Tra i comuni più colpiti nell'ultimo bollettino figurano Siena, con cinque positività accertate, poi Torrita di Siena; tutti gli altri territori comunali hanno due o meno infezioni. Per cercare di diminuire al massimo i rischi, Luigi De Mossi, sindaco di Siena, ha ordinato l'uso delle mascherine in occasione del Mercato del Campo.

