Siena, mascherina all'aperto in Piazza e nelle vie limitrofe per il Mercato del Campo

A Siena sarà obbligatorio oggi, 4 dicembre, e domani indossare la mascherina anche all’aperto, in Piazza del Campo e nelle vie limitrofe, in occasione del Mercato del Campo. La decisione è stata presa a Palazzo pubblico e resa operativa con un’ordinanza. In Comune non si vogliono correre rischi. L’iniziativa, come da tradizione, richiamerà a Siena e nella sua conchiglia migliaia di visitatori (il clou lo si raggiunse alcuni anni fa con ben 200 mila presenze). Sarà un momento importante anche per commercianti e ristoratori. Un momento di speranza e di ripartenza. Ma tutto dovrà avvenire nella massima sicurezza sanitaria possibile. L’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione individuali entrerà in vigore, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi, “da sabato 4 dicembre a domenica 5 dicembre, nella fascia oraria compresa fra le ore 9 e le ore 23, nelle seguenti aree del territorio comunale, Piazza del Campo e nelle vie e vicoli ad essa afferenti così specificatamente identificati: via Casato di Sotto fino vicolo San Salvadore; vicolo del Bargello; Costarella dei Barbieri; vicolo San Paolo; vicolo San Pietro; vicolo dei Borsellai; vicolo dei Pollaioli; via Rinaldini fino via Banchi di Sotto: via del Porrione fino Logge del Papa; via Salicotto fino vicolo della Manna; via Duprè fino via del Mercato”.

L’ordinanza parte dalle “disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus – si legge nel documento di palazzo pubblico – ed in particolare dalla legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021”, tiene conto “che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus registra un aumento a livello nazionale con conseguente incremento dei contagi e vista anche l’interlocuzione con la Prefettura e gli organi di polizia”. “Si considera – si legge ancora – che in occasione dell’evento Mercato nel Campo si registrerà nella Piazza del Campo e nelle vie e vicoli del centro storico ad essa afferenti, per la sua specifica importanza turistica, sociale, culturale, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di ravvicinati e costanti transiti di numerosissime persone, che potenzialmente potrebbero venire in contatto fra loro con conseguente estrema difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale”.

“Al fine di prevenire – scrive il sindaco De Mossi – ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Siena si ritiene necessario adottare idonee misure di prevenzione nel periodo di cui sopra come l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, precisando che detta decisione non andrà ad impattare né crea un precedente con altri eventi della città quali il Palio”. In Piazza del Campo ci saranno 145 banchi, più distanziati rispetto alla modalità alla quale eravamo abituati nelle edizioni precedenti dell’iniziativa. Il motivo è ovviamente anch’esso collegato al Covid. Ben 115 saranno di prodotti senesi o toscani; gli altri 30 di ospiti, provenienti da altre regioni italiane o anche dall’estero.

