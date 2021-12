Siena, spacciavano droga usando i social: indagati 21 giovani, 13 sono minori

Carlo Pellegrino 03 dicembre 2021 a

Era una vera e propria piazza virtuale, in cui proporre e comprare droga, con tanto di listino prezzi. Questa la ricostruzione della guardia di finanza di Siena, che sul caso lavorava da tempo, quasi otto mesi: così ieri mattina sono scattate le perquisizioni locali e personale, a esecuzione di 21 decreti emessi dall’autorità giudiziaria. E’ l’operazione “Dangerous market”: 13 i minorenni indagati, otto i maggiorenni, tutti residenti a Siena o nelle immediate vicinanze del capoluogo. Settanta, invece, i finanzieri senesi impiegati nelle indagini, ai quali si sono affiancati militari del comando di Arezzo e di Caserta, dove si trovavano alcuni degli indagati, tutti supportati da unità cinofile. Sulle modalità di cessione degli stupefacenti sono in corso gli accertamenti, ma gli investigatori avrebbero appurato che tra i luoghi dove la droga veniva venduta c’erano anche alcune scuole.

I minorenni hanno tra i 15 e i 17 anni, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria sono intervenuti dando esecuzione a 13 decreti emessi dalla procura per i minorenni di Firenze: il procuratore capo Antonio Sangermano ha personalmente coordinato le attività investigative. Le perquisizioni sugli altri otto giovani sono invece arrivate su impulso della Procura di Siena, con il magistrato Siro De Flammineis, per il coinvolgimento di altrettanti maggiorenni italiani e stranieri. Per loro si ipotizza il concorso dei reati contestati ai minorenni: i fatti si sarebbero svolti dal mese di febbraio 2020 fino ad agosto 2021, anche durante il lockdown più duro. Per questo commercio illecito di sostanze stupefacenti venivano usate le principali piattaforme di messaggistica istantanea, soprattutto Whatsapp e Telegram.

Tra gli indagati, un maggiorenne e tre minorenni dovranno rispondere anche dell’ipotesi di reato di estorsione: un giovane acquirente sarebbe stato costretto almeno in due occasioni a cedere denaro in cambio di una protezione da potenziali aggressioni che in realtà non esistevano, ma venivano inventate per spaventare la vittima e costringerla a pagare.

A supporto degli investigatori è arrivata l’analisi di alcuni smartphone sequestrati in una precedente operazione antidroga della scorsa primavera, con le conseguenti attività tecniche sui dispositivi. I militari hanno analizzato milioni di conversazioni che rimandavano a un gruppo creato ad hoc in un noto canale social: conteneva espliciti riferimenti alla compravendita di sostanze stupefacenti a Siena, soprattutto hashish e marijuana. Il canale multimediale era aperto a tutti, tanto che l’autorità giudiziaria lo ha definito una vera e propria “piazza di spaccio virtuale”, destinata ai minorenni, in città e nelle zone prossime al capoluogo. L’attività non era affatto tenuta nascosta, quanto piuttosto portata avanti e addirittura pubblicizzata con un listino prezzi: la droga era divisa per tipologia, quantità e prezzo. Venivano perfino postati video con gli stupefacenti a disposizione, per stimolare e incuriosire i potenziali compratori: nelle immagini la descrizione delle droghe vendute, per stimolare e incuriosire i soggetti interessati all’acquisto. Tra i luoghi in cui spacciare, come detto, c’erano anche alcune scuole.

La pandemia e le chiusure hanno dato ulteriore impulso al mercato on-line della droga: con le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone la contrattazione attraverso i social ha subito una forte crescita, attraverso le classiche piattaforme di messaggistica istantanea e anche il dark web. Da qui la crescente attenzione delle fiamme gialle per questo genere di reati attraverso i mezzi di comunicazione, anche in vista delle prossime festività natalizie nelle quali le occasioni di socializzazione (e di potenziale pericolo) tra i giovani potranno diventare ancora più frequenti.

