Nuova Mala del Brenta, tentacoli anche nel Senese: indagato un uomo residente a Monteroni

Volevano riportare ai fasti di un tempo la nota “Mala del Brenta”, l'organizzazione criminale mafiosa nata in Veneto negli anni settanta e in seguito estesasi nel resto dell'Italia del nord-ovest, ma il loro progetto è stato stroncato sul nascere dalle forze dell'ordine che martedì 30 novembre hanno operato un blitz che ha disarticolato un ampio gruppo di malviventi. I carabinieri del Ros infatti, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali dei militari dell'Arma di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo e Firenze, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal tribunale di Venezia, su richiesta della locale procura, nei confronti di 39 persone, indagate a vario titolo, per associazione per delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura e altri delitti, alcuni dei quali aggravati dal reato di associazione mafiosa.

Al gruppo è contestata anche una rapina da 600mila euro del maggio 2019. L’indagine, diretta dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia, ha documentato “l’esistenza di gravi e concordanti elementi” relativi alla ricostituzione della disgregata organizzazione mafiosa della Mala del Brenta e sviluppatasi, a partire dal 2015, anche a seguito della progressiva liberazione, dopo lunghe detenzioni, di esponenti della frangia dei mestrini, altra articolazione della Mala del Brenta. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba arrivando a toccare con varie perquisizioni anche Cuneo e marginalmente la provincia di Siena: tra i 59 indagati complessivi c'è anche un residente nel comune di Monteroni d'Arbia, un 53enne di origini siciliane, per il momento solamente sottoposto ad indagine e per cui l'ipotesi di accusa, in concorso, è di aver detenuto illecitamente e portato in luogo pubblico una pistola semiautomatica Beretta ricevuta da altri indagati, e proveniente da un furto in abitazione, fatto risalente al 2018.

Secondo chi indaga, l'obiettivo del rinato clan formato da una nuova generazione di malavitosi era quello di prendere il controllo delle grandi rotte del flusso turistico della laguna veneziana. Ma non solo, c'era anche il desiderio di vendicarsi nei confronti degli ex boss pentiti, tra cui Felice Maniero, il grande capo che svuotando il sacco aveva incastrato tutti i suoi sodali. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, c'era il progetto di eliminarlo, tanto che erano stati presi contatti con dei malviventi di Brescia, dove Maniero si è rifatto una vita con una nuova identità.

