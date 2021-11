Siena, alla Lilt patto ideale contro i tumori tra il neurochirurgo Sandro Carletti e Aceto

29 novembre 2021 a

A Siena è stato un incontro emozionante quello tra Andrea Degortes detto Aceto, lo storico re di Piazza del Campo, e Sandro Carletti, neurochirurgo, primario dell’Ifca di Firenze, da un paio di mesi impegnato a titolo solidaristico anche per la Lilt Siena. E proprio nella sede della Lilt della presidente Gaia Tancredi, i due si sono conosciuti. Dopo le presentazioni di rito e una lunga chiacchierata, si sono scattati una bella foto ricordo in cui sorridono soddisfatti.

Il professor Carletti è anche un grande appassionato di cavalli e di certo un paio di domande ad Aceto le avrà fatte, così come Degortes gli avrà chiesto quanto sia impegnativo svolgere la professione di neurochirurgo e superare il traguardo dei 10mila interventi, già raggiunto dal professore. Ma la foto non è rimasta un semplice scatto privato. La Lilt l’ha postata sui suoi profili social e Sandro Carletti ha approfittato per rivolgere un affettuoso e pubblico saluto ad Aceto.

“Nella mia lunga carriera - ha scritto il neurochirurgo su Facebook - ho incontrato migliaia di persone, tra cui anche campioni dello sport e protagonisti del mondo dello spettacolo. Ma conoscere a Siena il re di Piazza del Campo è stata davvero una splendida emozione. Un grande abbraccio e un affettuoso saluto ad Andrea Degortes. A proposito - ha aggiunto poi rivolto ai suoi amici non senesi - tutti lo conoscete con un altro nome: Aceto!”. Entrambi, in un patto ideale, continueranno a sostenere la Lilt nella sua complessa e impegnativa lotta contro i tumori.

