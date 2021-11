Siena, allarme Covid: stretta sui controlli dei green pass per le feste di Natale

Claudio Coli 29 novembre 2021 a

Il Comune di Siena tiene alta l'attenzione in virtù dell'aumento dei contagi da Covid 19. Sono già scattati dal alcune settimane serrati controlli in città da parte della Polizia Municipale, sfociati in un paio di occasioni in sanzioni, con le maglie che saranno ulteriormente strette in occasione delle festività natalizie, dove la voglia di socialità dovrà collimare per forza di cose con il necessario rispetto delle norme, vista la recrudescenza pandemica in atto in Italia. Il punto della situazione è stato fatto nell'ultimo Consiglio comunale di giovedì 26 novembre, a seguito di una interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Bruno Valentini (Pd) e Claudio Cerretani (In Campo), che hanno chiesto lumi sulle attività svolte dall’Amministrazione comunale “per promuovere il coinvolgimento della percentuale più alta possibile di popolazione nell’impegno quotidiano contro la diffusione del Covid 19”.

In particolare i due consiglieri di opposizione hanno chiesto di sapere “se uffici comunali e Polizia Municipale stanno operando con efficacia per controllare il possesso del green pass fra i cittadini senesi ed i visitatori”. A rispondere è stato l’assessore Francesco Michelotti a nome della collega con delega alla Sicurezza e Polizia Municipale Clio Biondi Santi (assente nel frangente). “Già da alcune settimane, in modo particolare durante il weekend, il servizio anti Covid da parte della Polizia Municipale è stato potenziato di concerto con le altre forze dell’ordine”. Un rafforzamento dei controlli, che come annunciato da Michelotti “sarà fatto in occasione delle prossime festività”. Gli accertamenti degli agenti della Municipale per le vie della città sono stati numerosi, almeno 12, con conseguenti due sanzioni elevate, ha specificato Michelotti, “per il mancato rispetto delle norme sanitarie anti-pandemia”.

Il lavoro di verifica del Comune è stato ligio, come riferito dall'assessore, anche per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione, con un servizio di steward che controlla che i dipendenti siano provvisti di green pass prima di entrare a lavoro nelle strutture comunali. “Nei luoghi di cultura, come musei, teatri e le biblioteche del Comune, il controllo interessa anche tutti gli utenti – ha aggiunto Michelotti - Da tener presente, inoltre, che suddetto controllo, nei plessi scolastici dell’Ente è iniziato fin dal primo giorno di scuola”. Un monitoraggio capillare, quindi, che prevede “anche controlli a campione – ha concluso Francesco Michelotti – negli orari non coperti dagli steward. Infine, il competente ufficio comunale sta attivando anche rilevamenti da remoto tramite il portale Inps, così da poter verificare l’attendibilità della certificazione rilasciata per i tamponi. Infine, mi preme evidenziare che, ad oggi, nessun dipendente comunale è stato allontanato perché sprovvisto di green pass”.

