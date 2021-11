Lavori alla scuola Duprè, l'assessore ai genitori: "Intervento per evitare caduta di pezzi di intonaco da 70 chili"

Marco Decandia 28 novembre 2021 a

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. I genitori degli alunni della scuola primaria Duprè, in via Roma, che da lunedì è interessata da lavori che hanno costretto la maggior parte degli alunni a trasferirsi in altri plessi, hanno scritto al difensore civico della Toscana, in modo che rendesse conto di un intervento che, a loro parere, non era urgente e porta solo disagi a bambini e famiglie. L’autorità regionale, dunque, ha inviato una richiesta di chiarimenti al Comune di Siena, e martedì 23 novembre, dalle stanze di Palazzo pubblico, è partita la risposta. A firma dell’assessore all’istruzione Paolo Benini, da subito coinvolto in prima persona nella vicenda, sia dal punto di vista operativo che da quello dei confronti con i parenti degli scolari.

“Tutte le parti identificate critiche o parzialmente critiche - si legge nel documento di replica - sono state messe in sicurezza. L'ingegnere incaricato ha verificato la struttura di costruzione dei solai, risalente agli anni Venti, e sempre lo stesso ingegnere ha consigliato, oltre al rifacimento delle parti attualmente messe in sicurezza, anche quello dei solai studiati. Come sa, alla fine di aprile 2021 abbiamo avuto un distacco di intonaco in una stanza di segreteria che ha centrato una sedia, fortunatamente vuota. Ad un calcolo effettuato dal tecnico del Comune, mi viene indicato che un metro quadrato di intonaco dello spessore di 3 centimetri pesa circa 70 chili. Questa amministrazione preferisce, di contro a chi di solito opera in emergenza, avere un atteggiamento di prevenzione a garanzia del bene più prezioso che una comunità ha: i suoi bambini. Sono cosciente del disagio, ma tuttavia garantisco che l'organizzazione sostitutiva è assolutamente efficiente, ed aggiungo che lo svantaggio attuale è ampiamente compensato dal vantaggio che acquisiremo attraverso i lavori. Colgo l'occasione per aggiungere che le classi rimaste all'interno dell'Istituto sono situate in un'area dove anni fa il solaio era già stato rifatto con tecniche moderne. Certo di aver risposto esaustivamente, sono disponibile a ulteriori chiarimenti”.

Sarà finita qui, o si renderanno necessari altri approfondimenti? Lo dirà il tempo, la questione resta delicata. Intanto, da lunedì 29 novembre, comincerà la seconda settimana di cantiere, e di disagi, con un importante adeguamento: gli alunni residenti a Isola d'Arbia e trasferiti nell'edificio di Presciano e all'emiciclo di San Miniato, saranno trasportati direttamente nei due plessi senza passare dal punto di smistamento in via Roma. Lo stesso assessore Benini ha inviato una mail alle famiglie interessate per comunicare la linea, le fermate e l’orario dell’autobus da prendere.

