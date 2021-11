Siena, aumentano gli hub per il vaccino. Ma in Toscana ci sono ancora 200mila no vax

Gennaro Groppa 27 novembre 2021 a

a

a

A Siena dalla prossima settimana apriranno altri due punti vaccinali: le somministrazioni saranno effettuate anche al poliambulatorio di Pian d’Ovile e al punto della Asl al Ruffolo che in questa lunga battaglia contro il Covid è stato anche utilizzato come centrale di tracciamento. Ne ha dato notizia il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, a margine della direzione allargata nell’aula magna dell’Università per stranieri. Non ci sono soltanto queste novità: da mercoledì primo dicembre tornerà in funzione anche il punto vaccinale ad Abbadia San Salvatore. Questi luoghi andranno ad aggiungersi all’hub senese delle Scotte e a quelli che sono attivi a Colle per la Valdelsa e a Montepulciano per la Valdichiana. Nella Asl Toscana sud est la percentuale di persone vaccinabili che hanno completato il primo ciclo di somministrazioni è pari all’87%. E non solo: un terzo già oggi può fare la terza dose. In questo momento nel territorio della Asl Toscana sud est vengono effettuate 20 mila somministrazioni alla settimana; 7 mila nel territorio senese, quindi in provincia la media è circa di mille iniezioni al giorno.

Il dg delle Scotte, Antonio Barretta: "Subito vaccino anti Covid obbligatorio. I no vax stanno condizionando la salute di tutti"

“Da quando si è iniziato a parlare del super green pass è scattata la corsa agli hub – spiega D’Urso – Credo che ciò non si sia verificato solamente per questa misura ma anche per l’apertura a nuove fasce di età. Stiamo performando le sedi, continueremo a gestire l’hub delle Scotte ai massimi livelli possibili e aggiungeremo le attività a Pian d’Ovile e al Ruffolo. Questo perché ci dobbiamo preparare ad una richiesta sempre maggiore di persone per la terza dose oppure per fasce d’età che fino ad ora non erano incluse o anche di persone che devono ancora completare il ciclo vaccinale. Magari ce ne fossero di tante prime dosi…”. Alla riunione era presente anche Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale toscano, che al riguardo ha parlato di 200 mila toscani che ancora non sono vaccinati. “Stiamo facendo un viaggio nella sanità toscana per ascoltare gli operatori e chi rende grande la nostra sanità – le sue parole – Senza di loro i risultati che abbiamo raggiunto non sarebbero stati possibili. Stiamo raccogliendo spunti per lanciare nuove idee sulla sanità del futuro, per dare migliori risposte al territorio utilizzando anche le opportunità che sono offerte dalla tecnologie.

Terza dose vaccino anti Covid, 800 prendono tempo alle Scotte. Barretta: "Parleremo con indecisi"

Qui a Siena ho trovato un grande gruppo di professionisti pronti al dialogo e all’ascolto che mi hanno dato anche tanti suggerimenti utili. Per la quarta ondata c’è preoccupazione, ma intanto diciamo grazie a chi ogni giorno ha lavorato in prima linea per fronteggiare questa battaglia. Grazie alla vaccinazione siamo riusciti a ripartire, i toscani hanno creduto nel valore della scienza”. E poi D’Urso: “Se dovesse esserci la necessità, siamo pronti ad aumentare i numeri anche relativamente ai servizi sul territorio. Per il momento, comunque, la stragrande maggioranza delle persone contagiate nella nostra area sono asintomatiche o paucisintomatiche. Qualora dovessero esserci problemi particolari siamo rapidamente in grado di intervenire e aumentare i nostri numeri. Chi è vaccinato se prende il Covid non si ammala in maniera importante, se ciò accade va in ospedale e se ci va o è un anziano fragile o è un pluripatologico”. E sui tamponi da fare a chi fa parte dell’universo scolastico il direttore D’Urso aggiunge: “Servono delle agende di prenotazione perché se in 300 si presentano contemporaneamente è ovvio che possano generarsi delle file”.

Pollicino affollato: Autolinee Toscane promette controlli per la normativa anti Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.