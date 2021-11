Siena, allarme virus sinciziale: undici bambini ricoverati per bronchioliti. Quattro casi già accertati. Gusinu: "Massima attenzione"

25 novembre 2021 a

Nel corso degli ultimi giorni all’ospedale Le Scotte di Siena sono aumentati i ricoveri in età pediatrica per bronchioliti. Tra le cause emerse, in quattro bambini è stato individuato il virus respiratorio sinciziale, un virus causa molto comune di infezione dell’apparato respiratorio, in particolare nei bambini che fanno parte della fascia d’età che va da 0 a 2 anni. “Stiamo registrando una progressione dei ricoveri per bronchiolite – afferma il dottor Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese – con undici bambini attualmente in reparto per questa infezione virale acuta delle vie aeree".

Gusinu spiega che in quattro di questi undici è stata riscontrata l’infezione da virus respiratorio sinciziale, sugli altri sette sono in corso gli approfondimenti diagnostici da parte della microbiologia e virologia, diretta dalla professoressa Maria Grazia Cusi. “Stiamo monitorando e gestendo la situazione grazie alle cure e alla professionalità di tutto il personale della Pediatria diretta dal professor Salvatore Grosso, con il supporto di tutto il dipartimento della donna e dei bambini, diretto dal professor Mario Messina", aggiunge Roberto Gusinu.

Il medico rivolge un forte invito a tutte le famiglie del territorio: "Prestare particolare attenzione in questa fase, cercando di limitare le situazioni che possano comportare un’esposizione al virus per i bambini, come la frequentazione di luoghi particolarmente affollati. Ricordo infine che la bronchiolite è una delle principali cause di ospedalizzazione per i bambini sotto l’anno di vita e che il virus può causare epidemie nella stagione invernale. Sono molto importanti quindi, anche per la prevenzione di questo virus, l’igiene delle mani e quella respiratoria”. L'allarme, ovviamente, non riguarda soltanto Siena. Situazione complessa anche all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il quotidiano La Nazione spiega che nel novembre 2019 i casi di accesso al pronto soccorso per bronchiolite sono stati 24, a novembre 2021, ad oggi, se ne registrano già 140, sei volte di più.

