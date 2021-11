4 Ristoranti, torna il format di Alessandro Borghese su Sky: nuova collocazione nel palinsesto, città e zone coinvolte

20 novembre 2021 a

a

a

Ormai è arrivato il momento del conto alla rovescia per gli appassionati di 4 Ristoranti, il format condotto da Alessandro Borghese, che dal 5 dicembre sarà nuovamente su Sky con il nuovo ciclo di puntate. Si tratta dell'ottava stagione alle quali occorre aggiungere due edizioni estive. Le puntate sono state girate tra la primavera e la scorsa estate e - secondo gli indizi lasciati sui social da Borghese - almeno sei puntate sembrano certe. Tra cui una a Siena. Le altre "spoilerate" sono una puntata girata in Sardegna (Barbagia), un'altra in Molise e ancora Sicilia (Pantelleria), il Piemonte (la zona della Langhe), il Friuli.

x 1 / 6

Si tratta della seconda edizione in epoca Covid, quindi le puntate girate prevedono distanziamenti, menù digitali quando possibile, niente giro in van alla fine del confronto finale, mascherine presenti ma non troppo in vista. Dovrebbe cambiare invece la collocazione nel palinsesto di Sky: non più il martedì ma la domenica, prima puntata prevista per il 5 dicembre. Immutato il meccanismo del fomat. Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica stilata dai precedenti voti dei ristoratori in gara chiamati a giudicarsi su location, servizio, menu e conto.

A 4 Ristoranti la sfida tra Val di Chiana e la Val d'Orcia: il post di Borghese: "Unite dai vigneti"

A Siena la puntata, girata in più giorni a fine maggio, ha visto protagonisti alcuni ristoranti del centro storico. Si dovrebbero sfidare, secondo indiscrezioni La Taverna del capitano di Niccolò Moretti, Le sorelline di via dei Rossi, la Trattoria La Colonna in Massetana romana e Particolare in via Baldassarre Peruzzi.

Cannavacciuolo in città per una puntata di Cucine da incubo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.