Siena, il gruppo Hop Hope inaugura la sede di Montalcino. Le donne che si battono contro il tumore al seno

19 novembre 2021 a

E’ un traguardo importante quello che viene tagliato da Hop Hope, il gruppo della Val d’Orcia che sostiene la lotta contro il cancro al seno. Oggi, infatti, venerdì 19 novembre, verrà inaugurata la sede a Montalcino, in provincia di Siena. Cerimonia alle 18.30 nella nuova “casa”, ospitata dal Centro Chelucci in via Mazzini 6. Il programma della cerimonia prevede il saluto di Remo Grassi, governatore della Misericordia; la benedizione del parroco Luca Bonari; l’illustrazione del progetto di sostegno e realizzazione del centro di ascolto. Qualche anno fa è stata un’idea di Giuditta Parisi a far nascere il gruppo che unisce donne di San Quirico e Montalcino per promuovere la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno.

Hop Hope, questo il nome scelto, giocando sull'esortazione Hop Hop, trasformata in speranza aggiungendo una “e”. Giuditta e il compagno Gianfranco sono purtroppo scomparsi precocemente in un incidente di montagna. Ma le battagliere componenti del gruppo non si sono arrese e hanno dato vita a numerose iniziative di solidarietà, seguendo la rotta che era stata tracciata proprio da Giuditta. Da questo pomeriggio entreranno ufficialmente nella nuova sede di Montalcino.

