Siena, al via tamponi e vaccino anti Covid nelle farmacie comunali. Ecco dove e quando

A Siena da oggi le farmacie comunali 1,2 e 3 inizieranno l'effettuazione dei tamponi. Le prenotazioni si possono fare esclusivamente utilizzando il portale sulla pagina istituzionale web dell’Asp (www.asp.siena.it), cliccando sul pulsante rosso Portale prenotazioni. Gli orari di effettuazione dei tamponi sono i seguenti: Farmacia 1 il martedì dalle 11.30 alle 13.30, il venerdì dalle 8 alle 10; Farmacia 2: il martedì dalle 11.30 alle 13.30, il venerdì dalle 8 alle 10; Farmacia 3: il lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 17.30 alle 19, il martedì dalle 17 alle 18.30, il mercoledì dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 18.30, il giovedì dalle 8 alle 10, il venerdì dalle 18.30 alle 19.30 e il sabato dalle 14.30 alle 19.30.

Da domani, mercoledì 17 novembre, inizia inoltre la campagna vaccinale anti Covid presso la sede della Farmacia comunale 3. Le somministrazioni si eseguiranno, in linea di massima, il mercoledì e il giovedì, tenendo conto che le dosi vengono consegnate il martedì precedente da parte dell’Asl. Le farmacie possono effettuare la vaccinazione, utilizzando i vaccini Pfizer (2 dosi per tutti gli over 12, esclusi i fragili). Per il ciclo completo di vaccinazione con le 2 dosi Pfizer, la seconda dovrà essere iniettata dopo 21 giorni e non più a 42 (che rimangono comunque il limite massimo).

Inoltre, possono fare la vaccinazione con unica dose Pfizer per i pazienti guariti dal Covid 19 purché venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dall'infezione e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Le farmacie possono anche somministrare la seconda dose Pfizer a chi ha fatto la prima in altro luogo, purché abbia il domicilio sanitario in Toscana, ed effettuare il richiamo con la dose booster Pfizer a distanza di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (indipendentemente da dove è stato effettuato e con quale vaccino) a partire da ultra 80enni, over 60, personale in servizio nelle Rsa, o sanitario o di interesse sanitario.

