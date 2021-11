Siena, le nuove frontiere dell'agopuntura. Esperti a convengo al Festival della Salute

13 novembre 2021 a

Si intitola “Scienza, ricerca e innovazione per la salute futura” il Festival della Salute 2021 iniziato giovedì a Siena e che si concluderà nella giornata di oggi, sabato 13 novembre. L’associazione Agopuntura Medica Integrata (Ami) ha promosso un approfondimento sull’agopuntura il cui titolo è in stretta sintonia con il tema della rassegna: “Agopuntura: dalla tradizione alla medicina di domani”. Un incontro pubblico che si terrà all’antico ospedale del Santa Maria della Scala, proprio oggi alle 14.30. Coordinati da Gaia Tancredi presidente della Lilt di Siena, parteciperanno Carmelo Guido, direttore del Centro regionale di riferimento per l’agopuntura di “Fior di Prugna” della Usl Toscana Centro; l’anestesista e agopuntore Zion Levi, in rappresentanza del policlinico delle Scotte di Siena; Andrea Stella, medico delle Scotte e responsabile della Senologia della Lilt, e ovviamente il medico agopuntore Cecilia Lucenti, presidente di Ami, associazione che ha come obbiettivo proprio l’integrazione dell’agopuntura su base scientifica nel Sistema sanitario nazionale, non come medicina alternativa, ma come terapia medica di pieno utilizzo all’interno delle prassi cliniche.

Nel presentare l’appuntamento Cecilia Lucenti sottolinea che “l’agopuntura riporta ormai da secoli successi empirici nella cura delle persone ma negli ultimi decenni ha passato anche il vaglio della validazione scientifica secondo i criteri occidentali. Oltre a quella orientale vi è poi una tradizione europea di riflessologia agopunturale con esperienze importanti sin da fine Settecento anche negli ospedali, incluso il Santa Maria della Scala che ci ospiterà, dove Zanobi Pecchioli, il padre della neurochirurgia moderna, la utilizzava nella sua attività medica, come ci narrano le testimonianze degli Annali della Medicina a cavallo di metà Ottocento”. L’agopuntura è atossica, senza effetti collaterali, ha costi di esercizio che possono essere considerati irrisori ed è decisiva in molte patologie croniche, al posto di lunghe e costose cure. Non da ultima, l’agopuntura neurologica, che ottiene in tutto il mondo risultati innovativi e impressionanti su patologie giudicate scarsamente curabili; in breve, l’agopuntura scientifica è uno dei migliori strumenti per intervenire sulla qualità delle cure senza pesare sul sistema sanitario e uno dei tasselli per costruire la possibile medicina di domani”. “Da molti anni - continua ancora Lucenti - abbiamo introdotto l’agopuntura con successo anche in ambito preventivo all’interno del Centro della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Siena, nel trattamento di molte patologie e soprattutto in aiuto ai pazienti oncologici”.

Il trattamento delle pazienti oncologiche operate al seno è una pratica che è stata introdotta anche in ospedale al Santa Maria alle Scotte e proprio in questa occasione saranno illustrati i risultati clinici di tale esperienza che sta aiutando tante persone a superare il percorso post operatorio. “Allo stesso modo all’interno della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori di Siena, la pratica dell’agopuntura è di estrema utilità ed è ormai un’esperienza decennale, grazie alla professionalità offerta ai nostri pazienti dalla dottoressa Lucenti - spiega Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena"

"L’applicazione dell’agopuntura - continua - riguarda la prevenzione e la cura di molte patologie che fanno riferimento a neurologia, ginecologia, urologia, reumatologia, malattie gastroenterologiche, renali e tiroidee, malattie infiammatorie e croniche e soprattutto l’agopuntura può essere un valido supporto nel percorso terapeutico dei pazienti oncologici. La dottoressa Lucenti ha dimostrato che la medicina integrata in ambito oncologico può essere decisiva nel trattamento di molti pazienti e non solo nella terapia del dolore”.

“L’evento in programma oggi al Santa Maria della Scala nell’ambito del Festival della salute - conclude la presidente della Legatumori di Siena - servirà per definire i risultati raggiunti alla Lilt, come altrove, compreso l’ospedale delle Scotte che ha aperto alla medicina complementare per le donne che sono state operate al seno”. Un evento, dunque, che si annuncia particolarmente interessante dal punto di vista medico e che consentirà di conoscere meglio una pratica che merita senza dubbio di essere maggiormante utilizzata visti i benefici che riesce a garantire relativamente a numerose patologie.

