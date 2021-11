Siena, Angela Carli dallo studio di Stalloreggi alla locandina di un film di Hollywood

Annalisa Coppolaro 10 novembre 2021 a

a

a

Un regista di Hollywood entra in uno studio d'arte, rimane affascinato da i lavori ma l’autrice è così presa dai clienti da salutarlo appena. Propone di realizzare il manifesto del suo nuovo film, perché crede che quello sia lo stile che sta cercando. Una fiaba? No. E' successo davvero a Siena, ad Angela Carli, artista dallo stile insolito i cui dipinti hanno preso la via di paesi stranieri in diverse occasioni.

“Ora - sorride - vedo un mio dipinto nel trailer di un film con Olympia Dukakis e Tatum O'Neal e sembra quasi impossibile. Eppure la storia è andata proprio così. Nell'estate di due anni fa, con lo studio di via Stalloreggi colmo di turisti, è entrato il regista italoamericano Valerio Zanoli. Si è presentato e mi ha chiesto l'indirizzo email perché aveva un'idea: farmi dipingere il poster di un suo film. Sinceramente non credevo che parlasse sul serio, invece me lo ha ribadito per scritto. Il film si intitola Not to forget e negli Usa uscirà il 26 novembre. E' davvero emozionante”.

Premio Cambiamenti: ecco le aziende che hanno vinto. Cna a supporto delle migliori start-up innovative

Per non farsi mancare niente, l’artista di locandine ne ha prodotte due: “La prima a essere nata è una con un fiore. Poi, siccome per lavoro e per passione faccio soprattutto ritratti, abbiamo deciso di provare anche un poster con un’immagine della protagonista, e quello è stato scelto dal distributore, che ha sempre l’ultima parola. Così la locandina ufficiale è quella con il volto, ma i bozzetti spiegano come si è svolto il mio lavoro a stretto contatto con il grafico che si è occupato dell’impaginazione. Ho scelto l'azzurro perché il simbolo del film è un ciondolo con un non ti scordar di me, un piccolo fiore di quel colore. L’effetto di dissolvenza del ritratto dell'attrice richiama il tema dell’Alzheimer, i ricordi e la coscienza che lentamente si dissolvono. Nel mio dipinto rimane nitido il ciondolo, come simbolo di quello che la malattia non può spazzare via, ovvero l'amore e i legami familiari. Sono stata molto motivata a prendere parte al progetto anche perché affronta un tema così importante e delicato. Una parte dei proventi andrà alla ricerca sull’Alzheimer portata avanti da enti e ospedali americani”.

Dop e Igp, la Toscana domina in Italia. E i prodotti di Siena fanno la storia: dal panforte ai ricciarelli



Il film è l'ultima interpretazione del premio Oscar Olympia Dukakis, scomparsa lo scorso maggio a 89 anni, e dovrebbe essere distribuito a breve anche in Italia. Nel frattempo, per conoscere meglio Angela Carli, si può visitare il profilo Instagram aclaboratorioartistico. Oppure interrogare direttamente lei: “Chi sono? Un’artista che ama il suo lavoro. Ci tengo a dire che, dopo aver lavorato per alcune gallerie, sono orgogliosa di essere indipendente e di portare le mie opere in giro per il mondo, senza appoggi”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.