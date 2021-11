Dop e Igp, la Toscana domina in Italia. E i prodotti di Siena fanno la storia: dal panforte ai ricciarelli

Giosetta Ciuffa 08 novembre 2021 a

Degli 89 prodotti Dop e Igp toscani, sono 31 quelli agroalimentari: la Toscana è infatti prima per denominazioni in Italia, grazie a un percorso di riconoscimento e valorizzazione intrapreso nel 1996. Le eccellenze cui dà origine hanno bisogno però di essere costantemente note non solo all’estero ma anche in Italia, per mantenere vivo l’interesse verso le produzioni di qualità. Così durante questa terza edizione del BuyFood, da poco conclusa, in quattro ristoranti di Siena - Gallo Nero, San Desiderio, Fonte Giusta, Mugolone - si sono tenuti incontri con alcuni artigiani del gusto che hanno esposto le peculiarità di questi prodotti made in Tuscany.

Tipicamente senesi la cinta, addirittura ritratta da Ambrogio Lorenzetti in “Allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo” tuttora visibile nel Palazzo Comunale di Siena (attenzione: è la carne ad essere protetta con la Dop Cinta Senese, non la razza!); e tipiche anche le due indicazioni geografiche panforte, di cui si parla già nel 1205 in una pergamena nell’Archivio di Stato di Siena, e ricciarelli, discendenti dei “marzi panetti” all'usanza senese, diffusi già dal 1400. Tra i prodotti regionali ad esempio il Pane Toscano Dop, tra i pochi pani a contenere ancora il germe di grano, ricchissimo di proteine e vitamina E; il Marrone del Mugello Igp, a lungo tra gli elementi principali nella dieta (prima fresco, poi essiccato, poi sfarinato), che rappresenta lo scenario e le tradizioni locali; l’Olio Toscano Igp, che sta per introdurre la specificazione territoriale relativa a Bolgheri, a circoscrivere in maniera ancora più puntuale il perimetro dell’areale di produzione delimitato dai confini della Doc Bolgheri e Sassicaia, e che verrà ufficialmente presentata il 26 novembre presso il frantoio Terre dell’Etruria a Donoratico.

Ancora, chi invece volesse approfondire le qualità del Pecorino delle Balze Volterrane Dop scoprirebbe che sul tipico terreno argilloso di Volterra, originatosi da frane ed erosioni, pascolano pecore dal cui latte crudo, unito a caglio vegetale ricavato dal cardo o dal carciofo, nasce questa denominazione unica. Diffondere non solo un prodotto quindi, ma la conoscenza di un territorio: la promozione delle Dop e Igp passa infatti non solo attraverso una vetrina internazionale come il BuyFood ma anche attraverso una cultura nel consumatore che lo orienti verso quei prodotti che seguono un disciplinare, legati a una storia, alla tradizione, a una modalità specifica di produzione.

