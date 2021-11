Siena, caso Rossi: a dicembre Mussari davanti alla Commissione

05 novembre 2021 a

Era uno dei nomi più attesi e adesso si potrà interrompere il silenzio che lo ha circondato in questi anni. A dicembre Giuseppe Mussari sarà ascoltato dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. La data deve essere ancora stabilita, ma la convocazione è stata decisa al termine dell'Ufficio di presidenza. Insieme all'ex presidente di Banca Mps, nello stesso mese sarà sentito Pasquale Aglieco, comandante provinciale dei Carabinieri all'epoca dei fatti. Con loro è prevista anche l'audizione di Carla Ciani. La mental coach doveva comparire ieri a Roma, ma per motivi personali ha dovuto rimandare. Davanti alla commissione era invece presente Emanuele Dragoni, il proprietario del motorino parcheggiato nel vicolo Monte Pio la sera della morte del responsabile della comunicazione di Montepaschi. L'uomo, fino al 2019 dipendente della banca, non è mai stato ascoltato dagli inquirenti e quindi ha parlato per la prima volta. Nel corso del confronto, è emerso che Dragoni imboccò l'uscita posteriore pochi minuti prima che Rossi piombasse sulla strada. In seguito si recò in palestra e al suo ritorno la zona era già stata presa d'assalto. "Un mio collega mi venne incontro e mi disse quello che era successo - ha raccontato l'uomo -. Così andai dalla mia fidanzata e ritornai a prendere il motorino verso mezzanotte".

Dragoni, che per la banca svolgeva il ruolo di manutentore, è stato interpellato anche sul condizionatore d'aria nell'ufficio di Rossi: quello che secondo quando accertato dalle indagini, avrebbe utilizzato per arrivare alla finestra prima di gettarsi di sotto. Dragoni ha affermato che "la copertura in plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso" e che "quando ho lasciato la banca gli apparecchi erano sempre gli stessi di sei anni prima". All'uomo è stato anche chiesto della presenza di Valentino Fanti la sera dell'accaduto, come sostenuto dal giornalista Tommaso Strambi, ma ha detto di non ricordarlo. Il vicepresidente Luca Migliorino gli ha poi domandato se fosse la persona che compare nel video e che a oggi non è stata riconosciuta. "No, non sono io", ha spiegato Dragoni. Buona parte del faccia a faccia è stato incentrato sulla sua attività quotidiana e sulle modalità di accesso e uscita dal vicolo Monte Pio, senza che però emergessero elementi significativi.

Tra gli aspetti toccati anche la sorveglianza di quell'ingresso, ritenuto un punto chiave nel caso: "Non essendoci badge per registrare le entrate (solo pochi mesi dopo la banca annoterà le presenze), era necessario guardare i monitor". Al termine, il vicepresidente della commissione, Luca Migliorino, ha spiegato: “E' stata un'audizione che è andata oltre le aspettative e fornito vari spunti inediti. Abbiamo scoperto due persone che erano dentro la banca (Dragoni e il suo collega Zotto) e non sono state mai prese in considerazione dagli inquirenti. In più un accesso che era sempre considerato chiuso, non lo era. E non era così impossibile fare una copia delle chiavi”. La commissione riprenderà il lavoro di ascolto la prossima settimana con Chiara Galgani dello staff comunicazione, mentre più avanti saranno sentiti alcuni esponenti delle forze dell'ordine.



