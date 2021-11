Siena, Mps: in nove mesi 388 milioni di utile

05 novembre 2021 a

a

a

I conti sorridono ancora. Banca Mps è riuscita a chiudere un altro trimestre in positivo, toccando i 186 milioni di euro di utile. Questo risultato fa salire il saldo dei primi nove mesi dell’anno a 388 milioni, a fronte della perdita di 1,54 miliardi accumulata nello stesso periodo del 2020. A conferma dei dati parziali, c’è il risultato operativo ottenuto fino a settembre, che è pari a 648 milioni (321 solo nel terzo trimestre). Negli ultimi sei anni non aveva mai raggiunto questi livelli. Tanto per capire, il corrispettivo dello scorso anno era stata un passivo di 46,4 milioni. Numeri che sono stati possibili grazie al funzionamento della rete commerciale, quella che per altro faceva gola a Unicredit, e che permettono oggi di migliorare la situazione patrimoniale: la banca perciò non si attende nessun shortfall di capitale al settembre 2022. Crescono anche i ricavi del 3%, mentre calano i costi del 2% anno su anno e del 3,7% trimestre su trimestre nonostante il mancato rinnovo degli accordi sindacali.

Covid: alle Scotte 20 ricoveri, un anno fa erano 50



A scendere del 40% sono anche i contenziosi legali. Merito soprattutto dell’accordo transattivo con la Fondazione Mps per 150 milioni. Tema sul quale si è soffermato l’amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Guido Bastianini: “I rischi legali e i contenziosi sono sugli stessi livelli del 2019 e la copertura dei rischi legali e' una delle più elevate tra le banche italiane”. La copertura dei rischi legali probabili, pari a 2,2 miliardi su un totale di 6 miliardi, è pari al 45%, mentre il contenzioso relativo alle informazioni finanziarie al mercato si è ridotto a 1,9 miliardi, pari a un terzo del totale delle richieste.

Lilt, il neurochirurgo Sandro Carletti da oggi inizia le visite. Come prenotare

Il banchiere si è poi concentrato sui risultati della trimestrale: “La macchina commerciale di Mps continua ad accelerare con un margine di interesse netto aumentato per il secondo trimestre consecutivo e le commissioni nei primi 9 mesi aumentate del 6% anno su anno, i flussi lordi di masse in gestione hanno superato gli 11 miliardi di euro, il 35% in più rispetto ai livelli pre-covid”. L’istituto di credito ha reso noto il via libera alla revisione del piano industriale da parte del Cda. Un progetto, lo “Stand alone”, varato dallo stesso Bastianini e ancora in attesa del giudizio delle autorità europee, ma intanto chiarisce: “Procederemo alla revisione del piano industriale rapidamente, ma rispettando il volere di tutte le autorità coinvolte in questo processo”. E la banca fa sapere: “La revisione potrebbe contenere ulteriori elementi di discontinuità rispetto a quanto già ipotizzato”. Poi specifica: “La revisione del piano è propedeutica a un aumento di capitale a condizioni di mercato da realizzarsi nel 2022, in relazione al quale, sulla base delle interlocuzioni in corso, è ragionevole attendersi il sostegno del Tesoro”. A questo proposito il dirigente ha aggiunto: “Non siamo in grado di quantificare di quanto sarà, in ogni caso, meglio prima che dopo”.

Monte dei Paschi, la partita adesso si sposta a Bruxelles: si muove la Commissione parlamentare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.