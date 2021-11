Siena, entrano in funzione i tutor: ecco dove sono stati installati e i limiti di velocità da rispettare

04 novembre 2021 a

a

a

Sono attivi da oggi, giovedì 4 novembre, e in via definitiva i dispositivi automatici di accertamento della velocità media, comunemente chiamati tutor, che il Comune di Siena, attraverso il corpo di polizia municipale, ha istallato nei tratti della Cassia e del lotto zero della Due Mari di competenza comunale. Uno strumento innovativo di misurazione della velocità dei mezzi che permetterà di tutelare sicurezza e viabilità.

L'allarme povertà resta. La Caritas segue ancora duecento famiglie: "Un altro lockdown sarebbe un disastro"

Il sistema di controllo della velocità media si compone di due dispositivi automatici di accertamento (denominati “Velocar Vrs Evo R”) che sono stati installati in Strada Regionale Cassia e in Strada Statale 223 (lotto zero). Sulla Sr 2 Cassia, nel tratto compreso tra il km 219+675 (dove è posizionata la sezione di ingresso) e il km 220+200 (dove è posizionata la sezione di accertamento), la verifica della velocità media è nella sola direzione da Monteroni d’Arbia a Siena per un tratto di 525 metri. Sono stati posizionati un segnale di limite massimo di velocità pari a 60 chilometri orari e e un segnale di preavviso (“Controllo elettronico della velocità media”).

Il Comitato Elsa Viva: "Area Caldane abbandonata all'incuria. Gli enti si muovano"

Sulla Strada Statale 223 (lotto 0) l’installazione è nel tratto compreso fra il km 70+800 (dove è posizionata la sezione di ingresso) e il km70+180 (dove è posizionata quella di accertamento), in questo caso nella sola direzione da Arezzo a Grosseto per una lunghezza di 620 metri; sono stati posizionati un segnale di limite massimo di velocità pari a 70 chilometri l'ora e un segnale di preavviso (“Controllo elettronico della velocità media”). L’installazione è avvenuta dopo previa autorizzazione di Anas Spa, in qualità di ente proprietario delle strade interessate e dopo quella giunta dalla prefettura di Siena. I lavori per i due dispositivi sono stati realizzati dal Comune di Siena. Quindi da oggi rispetto rigoroso dei limiti di velocità per evitare sanzioni e sottrazione di punti sulla patente.

Vaccino, Monaco: "Ora medici in prima linea per il vaccino. I dottori no vax? Restano a casa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.